La turbulenta serie de Amazon Prime Video sobre una obsesión sexual que tenés que ver + Agregar ámbito en









Ocho entregas ambientadas en una comunidad artística de Texas mezclan humor incómodo, cartas íntimas y tensiones conyugales.

La producción combina deseo, humor negro y conflictos personales en ocho episodios. Prime Video

La novela que se suma al catálogo de Prime Video nació de una experiencia personal de Chris Kraus, escritora, cineasta y ensayista estadounidense. Su publicación en 1997 generó interés por la forma en que mezclaba cartas, reflexiones íntimas, crítica cultural y episodios vinculados con la vida de la autora. El resultado se alejaba de los formatos tradicionales de la ficción romántica.

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El punto de partida de I love Dick es una relación triangular. Chris, una cineasta que atraviesa un período de frustración personal y profesional, está casada con Sylvère, un intelectual que se traslada con ella a Marfa, Texas. Allí conocen a Dick, un profesor y artista de personalidad arrolladora que despierta una atracción inesperada en la protagonista.

A partir de ese encuentro, Chris comienza a escribirle cartas en las que expone sus pensamientos, fantasías y contradicciones. Lo que podría haber quedado en un enamoramiento pasajero se convierte en una experiencia que afecta su matrimonio y, al mismo tiempo, modifica su manera de relacionarse con la escritura y el arte.

Con una mirada incómoda sobre el amor y el arte, la propuesta se aleja de las historias románticas tradicionales. Prime Video La historia real detrás del polémico libro de Chris Kraus Kraus reconoció que muchos acontecimientos del libro estaban relacionados con experiencias reales, pero también explicó que eso no lo convierte en una autobiografía. Su intención no era presentar un registro fiel de su vida, sino construir una narración alrededor de una fascinación amorosa y del ambiente intelectual de fines del siglo XX.

La adaptación televisiva retoma esa premisa y la lleva a una comunidad artística de Marfa, un lugar de Texas que funciona como escenario para las tensiones entre la vida privada y las aspiraciones profesionales.

Chris y Sylvère llegan allí porque él recibe una beca para terminar un libro sobre el Holocausto. La aparición de Dick, una figura admirada y provocadora, altera la dinámica de la pareja. Uno de los recursos más particulares es el uso de distintos puntos de vista. Los acontecimientos pueden adquirir sentidos diferentes según quién los interprete, una estructura que evita presentar una única versión definitiva de los vínculos. La producción mezcla, además, escenas narrativas con referencias al arte contemporáneo y a la construcción de la identidad. La serie está inspirada en una novela de Chris Kraus que generó repercusión por su estilo provocador. Prime Video Elenco de I Love Dick Kathryn Hahn

Kevin Bacon

Griffin Dunne

Roberta Colindrez

Lily Mojekwu

India Menuez Trailer de I Love Dick