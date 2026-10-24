Qué se sabe sobre la muerte del actor Marcelo Trepat + Agregar ámbito en









La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó el fallecimiento del intérprete. La noticia generó dolor entre sus colegas, entre ellos Georgina Barbarossa, quien le dedicó una emotiva despedida.

Marcelo Trepat tenía 62 años y residía en Villa Giardino, Córdoba, desde 2008.

La muerte de Marcelo Trepat, confirmada este sábado por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, generó dolor entre sus colegas. El actor y cantante tenía 62 años y vivía en Villa Giardino, Córdoba. Aunque no se informó la causa del fallecimiento, Georgina Barbarossa contó que murió mientras dormía en su casa.

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La conductora, con quien había compartido programas de televisión y espectáculos teatrales, dio ese detalle en una publicación dedicada a despedirlo.

“Te fuiste como querías, durmiendo, en tu casa, espero que sin darte cuenta. Dios sabrá porqué tan pronto”, escribió. El mensaje no incluyó información sobre una enfermedad ni un diagnóstico que permitiera establecer el motivo del deceso.

La despedida de Marcelo Trepat Barbarossa recordó a Trepat como un “hermano de la vida” y expresó su tristeza por la pérdida. Además de su relación profesional, ambos habían construido una amistad que se extendió a la familia de la conductora.

En su despedida, evocó el lugar donde vivía el artista: “En cada plantita, en cada flor de Giardino estás Marce. Siempre, siempre”.

Trepat se había radicado en esa localidad cordobesa en 2008, tras terminar su trabajo en Cabaret. La decisión tenía una historia previa: en 1997 había comprado allí un terreno, alentado por su amiga. Quién era Marcelo Trepat Nacido en Pergamino el 15 de marzo de 1964, Trepat construyó una carrera que combinó actuación y canto. Integró el elenco original de Drácula, el musical, en 1991, y participó en títulos como Mi bella dama, El violinista en el tejado, Zorba y Te quiero, sos perfecto… cambiá. También fue reemplazante de Les Luthiers entre 2009 y 2012 y trabajó junto a Barbarossa en Movete con Georgina, Venite con Georgina y Las cosas de Georgina. Su trayectoria televisiva incluyó apariciones en Montaña rusa, La niñera y Los simuladores. En teatro, además, compartió con la conductora el espectáculo Doña Disparate y Bambuco, de María Elena Walsh.

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