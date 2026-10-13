Prime Video reveló las primeras imágenes de la segunda temporada de la serie "Menem" + Agregar ámbito en









La primera temporada de la serie, estrenada en 2025, obtuvo recientemente una nominación a Mejor Serie de Drama en los International Emmy Awards.

La nueva temporada de la serie sobre Carlos Menem llega en 2027.

Prime Video reveló hoy las primeras imágenes de la segunda temporada de la exitosa serie original de Prime, Menem, dirigida por Ariel Winograd.

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El elenco incluye a Leonardo Sbaraglia (Amarga Navidad, Puan), Juan Minujín (Coppola, el representante, Los Domingos), Griselda Siciliani (Moria, Envidiosa), Jorgelina Aruzzi (El novio de mamá, El primero de nosotros), Marco Antonio Caponi (Moria; Iosi, el espía arrepentido) y Cumelén Sanz (La jefa, Monzón), entre otros.

De qué trata Menem Menem es una serie de ficción dramática basada en hechos reales ambientada en los años 90 en Argentina. La segunda temporada comienza tras un primer mandato que lo catapultó a la reelección. Carlos Menem inicia su segunda presidencia en un país que ya no lo ve de la misma manera. Rodeado de enemigos políticos y acosado por una prensa cada vez más combativa, su imagen pública se desmorona al mismo ritmo que la economía. Los gestos frívolos que alguna vez divirtieron a la gente ya no son suficientes. Entre encuentros con Madonna, paseos en Ferrari y delirantes declaraciones sobre vuelos espaciales, la temporada abarca las anécdotas más icónicas de un presidente que combinó el poder con el espectáculo. Mientras intenta reinventarse con la ayuda de Olegario, su fotógrafo, y atraviesa el duelo por la muerte de su hijo, Carlos Menem enfrenta su último y más difícil desafío: dejar de ser presidente.

Prime Video La primera temporada de la serie, estrenada en 2025, obtuvo recientemente una nominación a Mejor Serie de Drama en los International Emmy Awards y una nominación al Latin Grammy para el compositor Sergei Grosny en la categoría Música para Medios Visuales.

Menem fue creada y producida por Mariano Varela y cuenta con Ariel Winograd (Coppola, el representante; El robo del siglo) como showrunner y director. La serie fue escrita por Patricio Vega, Ariel Winograd y Emanuel Diez, , producida por Yulgok Media, Claxson y Cimarron, con la producción ejecutiva de Mariano Varela y Santiago López.