La serie de HBO Max que fue furor en su estreno y sigue entre las más vistas de la plataforma

Dos capitanes del hockey sostienen un vínculo clandestino mientras la presión competitiva pone a prueba sus carreras y el futuro que imaginan juntos.

Con seis episodios, la propuesta se convirtió en una opción atractiva para los amantes del drama romántico.

El romance , la rivalidad y los secretos detrás del deporte profesional se combinaron en una de las ficciones que más repercusión generó entre los seguidores del género. Una serie que llegó a HBO Max y logró captar la atención de quienes buscan historias sentimentales atravesadas por conflictos personales .

La producción canadiense, Más que rivales , creada por Jacob Tierney, presenta un vínculo que se desarrolla lejos de las cámaras, entre dos figuras del hockey sobre hielo que deben competir públicamente mientras intentan entender lo que sienten en privado.

La propuesta combina escenas deportivas, tensión romántica y las dificultades de sostener una relación en un ambiente donde la imagen y el rendimiento tienen un peso enorme.

La historia sigue a Shane Hollander e Ilya Rozanov. Ambos son estrellas del hockey profesional , juegan para equipos rivales y tienen una ambición compartida: convertirse en referentes de una disciplina que exige entrenamiento, disciplina y resultados constantes.

En el hielo, la competencia entre ellos alimenta la atención de los aficionados y la prensa deportiva . Fuera de la pista, sin embargo, aparece una relación mucho más compleja. Lo que comienza con encuentros privados evoluciona a lo largo de varios años hasta convertirse en un vínculo sentimental que ninguno logra resolver con facilidad.

El problema no pasa únicamente por reconocer lo que sienten. Los dos deben decidir qué lugar ocupa el amor en una carrera construida alrededor de la competencia, las expectativas del público y la necesidad de conservar una imagen profesional.

La doble vida de los protagonistas funciona como uno de los motores del relato: mientras sus nombres circulan en las noticias deportivas, su relación permanece fuera del conocimiento general.

La serie también se apoya en las diferencias entre ambos. Shane suele mostrarse más reservado y cuidadoso con las consecuencias de sus decisiones, mientras que Ilya tiene una personalidad provocadora y una actitud desafiante. Esa oposición alimenta los cruces, pero también permite que cada personaje exponga sus inseguridades.

Basada en un éxito literario: la saga detrás de "Más que rivales"

La producción está inspirada en Game Changers, la serie de novelas de la escritora canadiense Rachel Reid, reconocida por sus historias románticas ambientadas en el hockey profesional. La adaptación televisiva toma como eje el vínculo entre Shane e Ilya, personajes que protagonizan el segundo libro de la saga, Heated Rivalry.

El material original ya contaba con una comunidad de lectores interesada en sus personajes y en las relaciones que se desarrollan dentro del ámbito deportivo. El paso a la pantalla permitió que la historia llegara a personas que no conocían los libros, aunque también generó expectativas entre quienes seguían la obra de Reid desde antes.

Uno de los desafíos de adaptar una novela romántica consiste en trasladar los pensamientos, las dudas y las contradicciones de los protagonistas a escenas concretas.

En este caso, las miradas, los silencios y las conversaciones adquieren relevancia porque buena parte del conflicto depende de aquello que los personajes no se animan a expresar abiertamente.

Los protagonistas de la serie conquistaron al público con una historia que trasciende el hockey. HBO Max

Elenco de "Más que rivales"

Hudson Williams

Connor Storrie

François Arnaud

Robbie G. K.

Christina Chang

Dylan Walsh

Sophie Nélisse

Ksenia Daniela Kharlamova

Trailer de "Más que rivales"