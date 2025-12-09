La UNESCO declaró al cuarteto Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

La mención reconoce al género como un legado vivo de Córdoba, con música, danza y letra que representan identidad social y cultural.

Tras décadas de baile, letras y reuniones en clubes barriales, el ritmo popular conocido como Cuarteto fue oficialmente declarado por UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad . Fue una noticia que estalló entre cordobeses, músicos y quienes reivindican la cultura popular como patrimonio vivo.

Aunque la distinción legitima su valor, el desafío ahora es preservar la esencia sin resignar espontaneidad, ni identidad local. Esa tensión, entre legado y modernidad, es parte del combo. El legado de quienes lo tocaron y lo siguen transmitiendo, los artistas reconocidos como La Mona Jiménez, Luck Ra, Ulises y Rodrigo Bueno, entre otros.

La declaratoria se resolvió en la 20ª sesión del Comité Intergubernamental de la UNESCO, realizada en Nueva Delhi, donde la candidatura argentina, bajo el título “El cuarteto: música, danza y letras en la ciudad de Córdoba, Argentina”, fue aprobada.

El impulso por lograr este reconocimiento comenzó formalmente en 2022, cuando la ciudad de Córdoba presentó al cuarteto como candidato para integrar la lista representativa de patrimonio inmaterial global .

Desde entonces, se desplegó un operativo cultural serio y se impulsaron muestras, bailes, homenaje a referentes, compilaciones históricas, investigación antropológica y sociológica, y una campaña de firmas que sumó a músicos populares como pilares del género.

La UNESCO resaltó no solo la música, sino también la dimensión social del cuarteto:, como sus bailes, su letra ligada a la vida cotidiana, sus espacios de encuentro y esa impronta barrial que atraviesa generaciones.

Ese reconocimiento mundial transforma al cuarteto, ya que deja de ser solo un ritmo popular local y se convierte en símbolo de identidad, patrimonio vivo con valor colectivo, digno de protección y difusión global. Para Córdoba, representa una ventana de visibilidad internacional, turismo cultural, y reafirmación de raíces.

El mensaje de Martín Llaryora, gobernador de Córdoba

Hoy es un día histórico para #Córdoba.



El mundo entero reconoce algo que nosotros los cordobeses sabemos desde siempre: que el #Cuarteto es más que música.



— Martín Llaryora (@MartinLlaryora) December 9, 2025

Al conocerse la noticia, desde Córdoba se escucharon felicitaciones, orgullo y esperanza. En su cuenta oficial de X, Martín Llaryora, gobernador de la provincia, celebró el reconocimiento al cuarteto, definiendo la declaración de la UNESCO como un homenaje "a nuestros músicos y artistas, a los pioneros que hicieron de un sonido una bandera popular, y a cada generación que lo mantuvo encendido como un fuego que nunca se apaga".

El mensaje también tuvo un tono de llamado a la responsabilidad y que la declaración de la UNESCO no quede en el papel, sino que sirva para proteger la autenticidad del cuarteto, su historia y su gente. Esa idea resonó en muchas voces del mundo del cuarteto, hay quienes lo tocaron, bailaron, difundieron o simplemente formaron parte de sus clubes barriales.