Las nuevas memorias de Lisa Marie Presley afirman que Michael Jackson "todavía era virgen" a los 35 años

Las afirmaciones se compartieron por primera vez en sus memorias póstumas, "From Here To The Great Unknown" , que se compartieron ayer (8 de octubre) y recuerdan su tiempo en Graceland cuando era niña, su batalla con la adicción a los opioides, la pérdida de su hijo Benjamin y más.

Ambos se conocieron cuando eran jóvenes y comenzaron una relación romántica después de que Jackson le declarara su amor en Las Vegas, lo que la llevó a divorciarse de su entonces esposo Danny Keough.

“Michael me dijo: ‘No sé si te has dado cuenta, pero estoy completamente enamorado de ti. Quiero que nos casemos y que tengas mis hijos’. No dije nada de inmediato, pero luego dije: ‘Me siento muy halagada, ni siquiera puedo hablar’. Para entonces, sentí que también estaba enamorada de él”, se lee en un extracto de las memorias.

michael jackson subasta.jpg Nuevas revelaciones sobre la vida íntima del rey del pop.

También se ve a Lisa Marie recordar cómo los dos volvieron a estar juntos después de su separación amistosa de Keough (cuando ella tenía 25 años y Jackson 35) y afirmar que la estrella del pop todavía era virgen en ese momento.

“Me dijo que todavía era virgen. Creo que había besado a Tatum O’Neal y que había tenido una relación con Brooke Shields, que no había sido física, aparte de un beso”, escribió. “Dijo que Madonna también había intentado acostarse con él una vez, pero que no pasó nada. Estaba aterrorizada porque no quería dar el paso equivocado”.

Los dos permanecieron casados durante unos dos años y finalizaron su divorcio en agosto de 1996.

Jackson murió de un paro cardíaco en 2009 , a los 50 años, y Lisa Marie Presley murió a la edad de 54 años después de un ingreso de emergencia en el hospital en enero del año pasado.

Aunque inicialmente se pensó que su muerte fue causada por un paro cardíaco, la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles confirmó más tarde que Presley murió por una "secuela de una obstrucción del intestino delgado" , o una obstrucción intestinal que restringió el suministro de sangre a su tracto digestivo.