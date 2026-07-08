La esperada tercera película de la saga "Dune" presentó su primer tráiler oficial

La nueva película trae de vuelta a Timothée Chalamet como Paul Atreides, continuando la historia tras su ascenso al poder al final de Dune: Parte Dos.

Denis Villeneuve y Timothée Chalamet presentaron un nuevo tráiler lleno de acción de Dune: Parte Tres , que ofrece el vistazo más reciente y completo al esperado capítulo final de su trilogía de ciencia ficción .

El cineasta nominado al Oscar y su protagonista presentaron las nuevas imágenes ante un público repleto de seguidores de Dune y prensa en Los Ángeles, mientras que el evento mundial para fans de IMAX se transmitió simultáneamente en Chicago, Dallas, Toronto, Montreal, Londres, Berlín, Ciudad de México y Abu Dabi. Las imágenes de la épica película de Warner Bros. y Legendary Pictures se proyectarán antes de las funciones de La Odisea en formato IMAX 70 mm.

La nueva película trae de vuelta a Chalamet como Paul Atreides, continuando la historia tras su ascenso al poder al final de Dune: Parte Dos.

Inspirada en la novela “Dune Messiah” de Frank Herbert , la tercera entrega se sitúa 17 años después de los acontecimientos de la película anterior y explora las consecuencias del reinado de Paul como Emperador. Y las cosas se están poniendo… oscuras. Muy, muy oscuras. Como saben los fans de la primera película, Paul tiene el don de ver el futuro, pero su mente se ha nublado desde que asumió el control de la galaxia.

“El futuro tiene una forma de hablarme”, entona Paul. “No puedo ver lo que me depara el futuro”. Y Paul tiene un nuevo adversario en Robert Pattinson como Scytale, un cambiaformas que quiere destronar al emperador. "Planeamos atacar el núcleo del poder imperial", dice Scytale, dejando claro que no busca nada menos que un cambio de régimen.

El tráiler también destaca a Zendaya como la guerrera Fremen Chani, cuyo romance con Paul se ha complicado con el matrimonio de este con la princesa Irulan (Florence Pugh), quien desea tener un hijo. También hay mucho de Duncan Idaho (Jason Momoa), el temible guerrero que murió defendiendo a Paul y a su madre (Rebecca Ferguson), y que ha sido resucitado como un ghola. Scytale se lo envía a Paul como regalo. En una secuencia, la versión ghola de Duncan tiene un revelador intercambio con Paul.

Paul tiene un nuevo adversario en Robert Pattinson como Scytale, un cambiaformas que quiere destronar al emperador.

El reparto original incluye a Ferguson, Javier Bardem y Pugh, cuyo papel como la princesa Irulan se amplía en la nueva película. Anya Taylor-Joy también retoma su papel de Alia Atreides. Entre las nuevas incorporaciones se encuentran Pattinson e Isaach de Bankolé, como el antiguo comando de la muerte Fedaykin de Paul.

Villeneuve describió previamente la película como un cambio de tono respecto a las entregas anteriores, señalando que, mientras que la primera era más contemplativa y la segunda funcionaba como una película de guerra, la tercera es "más trepidante y tensa". También ha calificado a "Dune: Parte 3" como la "más personal" de la trilogía, haciendo hincapié en la esencia emocional de la relación entre Paul y Chani a medida que evoluciona bajo una creciente presión política y personal.

Dune: Parte Tres. llega a los cines el 17 de diciembre.