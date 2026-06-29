"Michael" se convirtió en la película biográfica más taquillera de todos los tiempos + Agregar ámbito en









La película sobre Michael Jackson ya era la película biográfica musical más taquillera de la historia, tras superar a "Bohemian Rhapsody".

"Michael" sigue batiendo récords.

En su décimo fin de semana en la taquilla mundial, la película del estudio Lionsgate sobre Michael Jackson, Michael, continúa haciendo historia, convirtiéndose en la película biográfica más taquillera de la historia con 977,4 millones de dólares, superando a Oppenheimer de Universal.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Universal también se encargó del estreno internacional de Michael, a excepción de Japón y Rusia, donde la película dirigida por Antoine Fuqua aún se exhibe en cines.

La recaudación acumulada en Estados Unidos asciende a 370,2 millones de dólares y en el resto del mundo a 607,2 millones de dólares en todos los territorios (Universal contabiliza 559,7 millones de dólares de esa cifra en sus propios mercados). Se espera que la película, protagonizada por el sobrino de Jackson, Jafar Jackson, en el papel principal, alcance los mil millones de dólares en todo el mundo. De ser así, sería la segunda película en lograrlo en 2026, después de Super Mario Galaxy Movie de Universal/Illumination.

Michael ya era la película biográfica musical más taquillera de la historia, habiendo superado a Bohemian Rhapsody del productor Graham King (quien también produjo Michael) (911 millones de dólares en todo el mundo).

Los récords de taquilla batidos por Michael La película de Lionsgate con mayor recaudación en taquilla a nivel mundial.

La película biográfica musical más taquillera de todos los tiempos.

El mejor fin de semana de estreno mundial de la historia para una película biográfica musical.

La segunda película más taquillera de 2026 a nivel mundial (solo por detrás de la Super Mario Galaxy: La Película de Universal, Illumination y Nintendo).

La película biográfica más taquillera del mundo.

65 de los mercados internacionales lograron el estreno con mayor recaudación de la historia para una película biográfica musical.

40 mercados internacionales superaron la duración de Bohemian Rhapsody, incluyendo Brasil, Francia y México.

La película de Universal con mayor recaudación de todos los tiempos en Brasil.

La película biográfica más exitosa de la historia en Francia, superando a la legendaria película local La Môme (La Vie En Rose).

Película biográfica musical más taquillera (Estados Unidos)

Película biográfica más taquillera (Estados Unidos)

El mejor fin de semana de estreno de la historia para una película biográfica musical en Estados Unidos.