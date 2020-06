El detective Poirot cumple cien años

Si un día vuelven la normalidad y los viajes a tierras lejanas, no se prive el lector de conocer el hotel Pera Palace, de Estambul. No para alojarse, porque es demasiado caro, sino para visitar la habitación 411. Allí escribió Agatha Christie su “Crimen en el Oriente Express”. Otros turistas visitan lugares menos glamorosos: Torqay, donde nació, el Old Swan Hotel de Harrogate, donde se ocultó de su primer marido, y, entre otros, Wallingford, donde vivió rica y tranquila con el segundo, un arqueólogo que era 14 años más joven. Con típico humor inglés, ella aconsejaba “Cásate con un arqueólogo. Cuanto más vieja te hagas, más encantadora te encontrará”.