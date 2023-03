Liv Tyler vuelve al Universo Cinematográfico de Marvel 15 años después de su debut

Han pasado 15 años desde que Tyler protagonizó junto a Edward Norton The Incredible Hulk , la segunda película de Marvel Studios después de Iron Man . Mark Ruffalo luego reemplazó a Norton como Bruce Banner, pero varios otros actores de Incredible Hulk han regresado al Universo Cinematográfico de Marvel a lo largo de los años. Hurt apareció en varias películas antes de su muerte en 2022, y Tim Roth repitió recientemente su papel como el villano Abominación en She-Hulk . Tim Blake Nelson también regresa como líder en el Nuevo Orden Mundial.

La cuarta película de Capitán América se centrará en Sam Wilson de Anthony Mackie, quien oficialmente recogió el escudo después de los eventos de The Falcon and the Winter Soldier en Disney+. El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, le dijo recientemente a EW que la relación entre Sam de Mackie y Ross, el presidente de Ford, jugará un papel importante en el Nuevo Orden Mundial.