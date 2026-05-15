Peter Jackson reveló que está en conversaciones para adaptar al cine "El Silmarillion" de J.R.R. Tolkien + Agregar ámbito en









El ganador del Oscar dirigió la trilogía original de "El Señor de los Anillos" entre 2001 y 2003, además de dividir "El Hobbit" en tres películas entre 2012 y 2014.

El director dio detalles sobre futuros proyectos.

Peter Jackson reveló que está en conversaciones para adaptar al cine otras obras del autor de El Señor de los Anillos, J.R.R. Tolkien, incluyendo El Silmarillion.

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El ganador del Oscar dirigió la trilogía original de El Señor de los Anillos entre 2001 y 2003, además de dividir El Hobbit en tres películas entre 2012 y 2014. Estas siguen siendo las únicas películas que se han adaptado directamente de los libros de Tolkien, ya que otras como la película animada La Guerra de los Rohirrim y la serie de televisión Los Anillos de Poder se basaron en información de los apéndices de los libros.

Sin embargo, en una conversación con el portal Deadline, Jackson reveló que él y el estudio Warner Bros. estaban en conversaciones con los herederos de Tolkien para adaptar obras previamente inéditas, sobre todo El Silmarillion, una colección de mitos e historias publicada póstumamente en 1977 y editada por su hijo, Christopher.

Peter Jackson y la posibilidad de adaptar al cine El Silmarillion El cineasta señaló que un cambio en la junta directiva del patrimonio de Tolkien podría llevar a que adquieran los derechos.

“Christopher Tolkien editó y publicó otros libros (de J.R.R. Tolkien), como El Silmarillion y Cuentos Inconclusos . Hay muchos más escritos de Tolkien que darían para excelentes películas y que posteriormente fueron editados y estrenados por Christopher”, explicó. “Pero él simplemente no… esos derechos nunca han estado disponibles”.

“Pero Christopher falleció hace poco, bueno, supongo que hace dos o tres años, y los Tolkien más jóvenes, esta nueva generación, ahora gestionan el legado. Están mucho más abiertos al diálogo, así que tanto Warner como nosotros hemos estado hablando con algunos de los Tolkien más jóvenes que ahora forman parte de la junta directiva sobre la posibilidad de licenciar los derechos de algunos de los otros libros. Sería bueno dejar de lado los apéndices y tener algo un poco más sustancioso.” Dos películas más basadas en las obras de Tolkien están en producción: una precuela de El Señor de los Anillos, titulada La caza de Gollum, que será dirigida por Andy Serkis. También se rodará la secuela La sombra del pasado , basada en un capítulo del libro El Señor de los Anillos, que será adaptada por Stephen Colbert.