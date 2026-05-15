Acusan a Britney Spears de protagonizar un tenso momento en un restaurante: qué dijo su representante

Los representantes de la cantante desmintieron los informes "ridículos" que afirman que la cantante se comportó de forma errática con un cuchillo en un restaurante.

A principios de esta semana, surgieron en las redes sociales informes sobre el comportamiento errático de Britney Spears en un restaurante de Los Ángeles, cuando una persona afirmó que estaba sentada cerca de ella y la vio actuar de una manera que hizo que "un comensal temiera por su vida".

Posteriormente, el portal TMZ publicó una noticia sobre el presunto incidente, escribiendo que la cantante de "Toxic" supuestamente estaba "gritando" y "ladrando" en el Blue Dog Tavern en Sherman Oaks, California, y que también pasó junto a una mesa con un cuchillo en la mano .

Ahora, se ha difundido una nueva declaración de un representante que niega que la cantante haya hecho algo errático esa noche, y añade que simplemente disfrutó de "una cena tranquila con su asistente y guardaespaldas" .

“Simplemente estaba contando cómo su perro les ladraba a los vecinos. En ningún momento puso a nadie en peligro con un cuchillo”, declaró el portavoz a Billboard .

"Estaba cortando su hamburguesa por la mitad", añadieron en referencia a las afirmaciones sobre que sostenía un cuchillo. "Este ataque constante a todo lo que hace es exactamente lo que sucedió hace 20 años cuando los medios intentaron presentar a Britney como una mala persona . Esto es ridículo y tiene que parar ya".

Su aparición en el restaurante de California se produce poco después de que la estrella del pop evitara ir a la cárcel en su caso por conducir bajo los efectos del alcohol, tras declararse culpable de un delito menor de conducción temeraria.

El arresto de Britney Spears

Fue arrestada el 4 de marzo después de que la policía la detuviera bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol , tras informes de conducción errática y a alta velocidad. Posteriormente, fue acusada de un delito menor por conducir bajo los efectos del alcohol.

En una audiencia celebrada el mes pasado, el caso se resolvió mediante un acuerdo con la fiscalía, y como parte de dicho acuerdo, Spears fue sentenciado a 12 meses de libertad condicional informal.

Se decidió que debía cumplir con las condiciones impuestas por el tribunal, que incluyen registros de vehículos si así lo solicitan las fuerzas del orden, asistir a clases de educación sobre conducción bajo los efectos del alcohol y continuar con el tratamiento regular de salud mental.

Este reciente problema legal no fue la primera vez que la cantante fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol. En 2007, enfrentó cargos por un caso de atropello y fuga, aunque finalmente fueron retirados y un jurado la absolvió de conducir sin una licencia válida de California.

Desde entonces, publicó sus memorias, The Woman In Me, que acapararon innumerables titulares tras su lanzamiento debido a las sinceras reflexiones sobre su carrera, sus relaciones, los 13 años de tutela legal y sus experiencias personales.