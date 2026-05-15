Blanca cumpliría 20 años y así la recordaron Pampita y Benjamín Vicuña en un conmovedor posteo

La modelo y el actor compartieron imágenes íntimas y mensajes cargados de emoción en una fecha muy sensible para toda la familia.

El 15 de mayo volvió a convertirse en una jornada especial y profundamente movilizante para Carolina Ardohain y Benjamín Vicuña. Su hija Blanca hubiese cumplido 20 años y ambos decidieron homenajearla públicamente con mensajes que rápidamente generaron repercusión en redes sociales.

A más de una década de la muerte de la niña, la pareja, que mantuvo una relación entre 2005 y 2015, sigue recordándola en fechas significativas. Cada cumpleaños, aniversario o celebración familiar suele venir acompañado de fotos inéditas, palabras emotivas y pequeños gestos que reflejan cómo la presencia de Blanca continúa muy viva en sus vidas .

Esta vez, tanto Pampita como Vicuña apostaron por publicaciones sobrias, cargadas de sensibilidad y recuerdos personales. Entre imágenes de la infancia, sonrisas espontáneas y escenas cotidianas, los mensajes conmovieron a seguidores y colegas del mundo artístico.

Muchos usuarios dejaron comentarios de apoyo y cariño , algo que se repite año tras año alrededor de la familia.

El posteo de Pampita por el cumpleaños de Blanca Vicuña

Desde su cuenta de Instagram, Pampita compartió una serie de fotografías de Blanca tomadas durante distintos momentos de su niñez. En las imágenes se la puede ver jugando, posando sonriente frente a cámara y disfrutando de situaciones familiares muy simples, de esas que suelen quedar guardadas como tesoros.

La conductora acompañó el carrusel con una frase breve, pero de enorme carga emocional: “Te amamos para siempre”. Y siguió con un extenso mensaje con frases que terminaban de la misma manera: "A los que nunca perdieron lo más preciado…A los que no entienden cuanto cuesta caminar sin poder ver y tocar de nuevo…A los que no sangraron por dentro con heridas que nunca cierran…Les presto mis zapatos".

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El posteo de este año tuvo además un detalle que llamó la atención de muchos usuarios: varias de las fotos elegidas no eran tan conocidas públicamente. Eso le dio al homenaje un tono todavía más personal, lejos de las producciones o imágenes habituales de redes.

El mensaje de Vicuña

Por su parte, Benjamín Vicuña publicó un video armado con distintas escenas de Blanca a lo largo de su infancia. El actor chileno acompañó el material con palabras cargadas de nostalgia y ternura, en un mensaje que rápidamente se viralizó. “Te vi nacer hace 20 años”, escribió el actor en una parte del texto.

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Más adelante agregó referencias a la alegría, la sensibilidad y la energía de su hija, rasgos que suele destacar cada vez que habla públicamente sobre ella.

El recuerdo de Benjamín Vicuña Instagram Benjamín Vicuña

Vicuña viene construyendo desde hace años una relación muy abierta con el tema del duelo. En entrevistas, libros y publicaciones personales habló sobre cómo la pérdida modificó su manera de entender la vida, la paternidad y hasta el paso del tiempo. En 2016 publicó el libro Blanca, la niña que quería volar, donde relató parte de esa experiencia desde un costado profundamente íntimo.

En esta ocasión, muchos seguidores remarcaron la delicadeza del video y el clima familiar de las imágenes. No hubo estridencias ni grandes producciones: apenas recuerdos cotidianos, música suave y escenas caseras que transmitieron una cercanía muy genuina.

De qué murió Blanca Vicuña

Blanca Vicuña falleció el 8 de septiembre de 2012, cuando tenía seis años. La niña estaba internada en la Clínica Las Condes, en Santiago de Chile, luego de haber regresado de un viaje familiar al Caribe. Según se informó en aquel momento, la causa de muerte fue una neumonía hemorrágica derivada de una bacteria. El cuadro de salud se agravó rápidamente y generó una enorme conmoción tanto en Argentina como en Chile.

Durante esos días hubo mucha atención mediática alrededor de la familia, algo que con el tiempo Pampita y Vicuña reconocieron como una situación difícil de atravesar. Ambos optaron luego por preservar ciertos aspectos de la intimidad vinculada a Blanca y concentrarse en homenajes más personales.

A más de trece años de aquella pérdida, el recuerdo de Blanca sigue ocupando un lugar muy fuerte en la vida de sus padres. Cada publicación deja ver algo que se repite en el tiempo: el intento de transformar el dolor en memoria, cariño y presencia cotidiana.