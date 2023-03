Lollapalooza 2023: Diego Torres, María Becerra y Billie Eilish cerraron el festival a todo ritmo

La última jornada de Lollapalooza Argentina 2023 , en el Hipódromo de San Isidro, con una grilla orientada al pop juvenil, tuvo un fuerte tono local a partir del protagonismo que alcanzaron los sets de Diego Torres y María Becerra . Después de dos jornadas cargadas de música con las presentaciones destacadas de la Rosalía y Twenty One Pilots , los espectadores pudieron disfrutar también de la presencia de Billie Eilish y Lil Nas X .

Cuando caía el sol sobre el predio, temas como "Color esperanza", "Tratar de estar mejor", "Puedes decir que sí" y "Por la vereda del sol", entre tantos, fueron coreados con igual entusiasmo por jóvenes y adultos.

"Me encanta poder cantar para un montón de gente joven", dijo un Diego Torres acostumbrado al público familiar de los festivales provinciales. Y añadió, consciente del contexto: "Me encuentro muchos chicos que me dicen que los padres los atosigaban con mis canciones durante los viajes".

Junto a su prolija banda de corte latino, el intérprete desplegó un pop latino romántico de éxito masivo probado.

Al finalizar su show, cuando la noche ya estaba instalada en el predio de San Isidro, María Becerra comenzó a preparar el ambiente para las actuaciones centrales del rapero Lil Nas X y la cantautora británica Billie Eilish.

La autoproclamada "Nena de Argentina" apeló a todos los artificios posibles, desde pistas grabadas, bailarines y pirotecnia, hasta una banda versátil que lanzó guiños rockeros, a la hora de recorrer sus grandes éxitos.

Además de la compañía de Ráfaga en el tema "Mentirosa", Becerra dio algunos golpes efectivos con su híbrido pop, que osciló entre la electrónica, el romanticismo y el reggaetón que invitó al perreo.

"Animal", "Cuando hacemos el amor", "Miénteme", "La Nena de Argentina" y "Automático", fueron algunos de los hits que sonaron en el celebrado set.

Más temprano, el estadounidense Conan Grey, bajo una estética glam, mostró un puñado de canciones confesionales con las que logró empatía en la juvenil audiencia, desde la melancolía de sus melodías y también a partir de cierta musicalidad ampulosa tendiente hacia las sonoridades épicas.

En tanto, en uno de los escenarios alternativos, Callejero Fino destacó entre diversos artistas de los nuevos ritmos urbanos, con un trap de corte electrónico.

Para el cierre, que sufrió algunos corrimientos de horarios de no más de 15 minutos, se llevó a cabo el show de Lil Nas X y Billie Eilish, como cabezas de cartel.

Los shows de este domingo 19 de marzo

Escenario Flow

- Mora Navarro. 12 a 12.30

- Odd Mami. 13 a 13.30

- Gauchito Club. 14.15 a 15

- Cami. 15.45 a 16.45

- Diego Torres, 17.45 a 18.45

- María Becerra. 19.45 a 21

- Billie Eilish. 22 a 23.30

Escenario Samsung

- Camilú. 12.30 a 13

- León Cordero. 13.30 a 14.15

- Mother Mother. 15 a 15.45

-Conan Gray. 16.45 a 17.45

-Kali Uchis. 18.45 a 19.45

-Lil Nas X. 21 a 22

-Skrillex. 23.30 a 0.45

Escenario Alternative

-Mía Zeta. 12 a 12.30

-Connie Isla. 13 a 13.30

-Judeline. 14.15 a 15

-Hot Milk. 15.45 a 16.45

-Modest Mouse. 17.45 a 18.45

-Polo & Pan. 19.45 a 21

-Rise Against. 22 a 23

Escenario Perry’s

-Soui Uno. 12.45 a 13.30

-OH!DULCEARi. 13.45 a 14.30

-Muerejoven. 14.45 a 15.30

-Rojuu. 15.45 a 16.30

-Rei. 16.45 a 17.30

-Callejero Fino. 18.45 a 19.45

-Tokischa. 20 a 21

-Gorgon City. 21.15 a 22.15

-Claptone. 22.30 a 23.30