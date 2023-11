Lollapalooza Argentina 2024: lineup por día confirmado

La segunda jornada tendrá a la superestrella que renovó la escena del R&B SZA como headliner junto al icónico Sam Smith en una jornada donde el pop será preponderante y reunirá a Miranda! , la banda argentina que es siempre vanguardia pop y diversión garantizada, la actriz y cantante estadounidense Dove Cameron , el R&B de Omar Apollo , la mexicana Kenia Os, y los argentinos Lucca Bocci, FERMIN, Santi Muk . En cuanto al rock, el sábado 16 contará con la banda francesa Phoenix , con más de 20 años en lo más alto del indie, The Driver Era con un sonido más alternativo, Nothing But Thieves y los argentinos Koino Yokan . Además, la jornada contará con Jungle , la banda que viene marcando el rumbo en la música dance. Los sonidos de la electrónica también estarán representados por el poderoso trío británico de trance y progressive Above & Beyond , Timmy Trumpet, Loud Luxury, Chico Blanco Live y la argentina Franzizca. Diferentes sonidos latinos dirán presente con Robleis, Latin Mafia, BM, Santi Celli. No podía faltar la música urbana: habrá shows de Mechayrxmeo e ill Quentin , así como varias figuras emergentes de diferentes géneros musicales para descubrir.

La jornada de cierre pondrá el broche de oro a otro fin de semana inolvidable de #LollaAR. FEID e s el primer latinoamericano en ocupar el slot principal del festival, donde hará sonar sus hits de reggaetón a veces más electrónico, a veces más hip hopero. Encabezando la grilla de ese domingo estará también la mítica banda Limp Bizkit a puro nu metal, así como HOZIER , el australiano de voz singular que vuelve a colocar al folk en el centro de la escena musical. Thirty Seconds to Mars aportará una dosis de rock alternativo y su famoso desparpajo sobre el escenario, mientras que el trío italiano de house Meduza encabezará en lo que refiere a la electrónica en una jornada que también traerá al productor y cantante de origen chino Zhu , y al francés Dombresky . Rina Sawayama participará con su pop provocador, los locales Bandalos Chinos harán sonar sus hits de pop argento y Dayglow sin dudas hará bailar a todo el mundo con sus sintetizadores retro. El trap brillará de la mano de Bhavi . King Gizzard & the Lizard Wizard arrasará a fuerza de psicodelia, Pierce the Veil representará al hardore, el cantante mexicano León Larregui y Ximena y la banda argentina El Zar sonarán en el cruce del rock y del pop en un cierre que tendrá, como siempre, nombres nuevos por conocer y mantener en la mira.

Listado completo de artistas del Lollapalooza Argentina 2024

Blink-182, Feid, SZA, Sam Smith, Arcade Fire, Limp Bizkit, YSY A, Hozier, The Offspring, Thirty Seconds to Mars, Phoenix, Miranda!, Jungle, Diplo, Above & Beyond Meduza, Cristian Castro, Dom Dolla, The Blaze, Grupo Frontera, Rina Sawayama, Dove Cameron, Bandalos Chinos, ZHU, Timmy Trumpet, Omar Apollo, King Gizzard & the Lizard Wizard, MK, JADEN, Mariano Mellino, Peces Raros, Kenia OS, Robleis, Latin Mafia, Loud Luxury, Pierce The Veil, Bhavi, The Driver Era, Saiko, FLETCHER, FMK, BM, León Larregui, Jere Klein, Nothing but Thieves, Dayglow, Dombresky, El Zar, Overmono, Mesita, Ximena Sariñana, GALE, Alejo Isakk, Koino Yokan, Juliana Gattas, Winona Riders, Blair, Mechayrxmeo, Santi Muk, Franzizca, Akriila, NSQK, _Evlay (hybrid, set), Luca Bocci, Chico Blanco, JAZE, Anita B Queen, Nenagenix, Santi Celli, Pacifica, Fermin, ill Quentin, Abril Olivera, Paula Prieto, Lia Kali, Oney1, Joven Breakfast, Un Verano, El Culto Casero, Canals, Mujer Cebra, Mar Marzo, Mat Alba, Fin del Mundo, Babeblade, Juana Rozas, Trucha, Daniela Milagros, Joelle, Fiah Miau.

Entradas para el Lollapalooza Argentina 2024

El festival convertirá Buenos Aires en la meca musical de la región durante el 15, 16 y 17 de marzo de 2024 en el Hipódromo de San Isidro, y ahora que se dio a conocer la grilla, abre la venta de los últimos abonos para ser parte de la fiesta musical más imperdible del país. Los tickets ya están en venta únicamente a través de All Access.

Abonos en Preventa 5 a partir de $120.000 - 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander American Express

Tickets diarios a $50.000 - 6 cuotas sin interés con tarjetas Santander American Express

Desde su desembarco en el país en 2014, Lollapalooza Argentina, producido por DF Entertainment, C3 Presents y Perry Farrell, se ha instalado en la vibrante agenda cultural del país como el festival más esperado por los amantes de la música en vivo.

Lo que sucede en #LollaAR es único: 3 días con shows de los mejores artistas de Argentina y del mundo, consagrados y para descubrir, en 5 escenarios con variedad y calidad para que todos disfruten, sideshows que complementan ese fin de semana para los que siempre quieren más cuando de música se trata, diferentes expresiones artísticas, shows y actividades infantiles, una oferta gastronómica diversa que celebra platos de todo el mundo, una locación de ensueño… La confirmación de #LollaAR 2024 es una verdadera alegría para todos los que han pasado por la experiencia del festival y para quienes sueñan con hacerlo por primera vez.

Desde que se realizó la primera edición local del festival creado por Perry Farrell, han pasado más de 750 artistas por los escenarios de #LollaAR:

Red Hot Chili Peppers, Metallica, Eminem, Foo Fighters, Arctic Monkeys, Miley Cyrus, The Strokes, Billie Eilish, The Weeknd, Drake, Kendrick Lamar, Twenty One Pilots, Lana Del Rey, Post Malone, The Killers, Doja Cat, Martin Garrix, Rosalía, Lorde, A$AP Rocky, Jack White, Imagine Dragons, Tame Impala, Arcade Fire y muchos más.