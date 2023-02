Lollapalooza Argentina 2023: ya se pueden retirar las pulseras, ¿dónde y hasta cuándo?

Lollapalooza.jpg

La persona que retira debe llevar su DNI, la tarjeta en cuestión y el comprobante de confirmación de compra. El canje se podrá realizar hasta 1 día antes del evento.

Si otra persona desea retirar la pulsera, deberá presentar "una carta de autorización con la firma del titular de la compra certificada por un escribano o una entidad bancaria". La pulsera también será el único metodo de pago de comida, bebida y merchandising dentro del evento. Los asistentes deberán cargar dinero en la pulsera a través del sistema Lolla Cashless.

Quienes solicitaron el envío a domicilio, a partir de hoy 14 de febrero se comenzará a gestionar de acuerdo al orden en que se realizaron las compras. El plazo aproximado de entrega será de 15 días.

https://twitter.com/lollapaloozaar/status/1625486168434384897 ¡YA COMENZÓ EL ENVÍO Y RETIRO DE PULSERAS!

Puntos de retiro:



LA RURAL - Av Santa Fe 4201 (lunes a viernes de 12 a 19 hs)



DOT BAIRES SHOPPING - Vedia 3600 (todos los días de 10 a 22hs) pic.twitter.com/rdcofbtbIA — Lollapalooza AR (@lollapaloozaar) February 14, 2023

Grilla oficial del Lollapalooza Argentina 2023

Viernes 17

La apertura del Lollapalooza Argentina 2023 estará a cargo de Drake y Rosalía. Ese día, además, tocarán Armin Van Buuren, Trueno, Alison Wonderland, Chano, Aurora, Tove Lo, Marilina Bertoldi, Danny Ocean, Cigarettes After Sex, Omar Apollo, Álvaro Díaz, John Summit, Dante Spinetta, Villano Antillano, Young Miko, 100 Gecs, Suki Waterhouse, Guitarricadelafuente, Oscu, Silvestre y la Naranja, The Change, Flaca, Plastilina, An Espil, Paz Carrara, Panther, Guillermo Beresñak y Nani.

Lollapalooza Argentina 23 lineup

Sábado 18

En tanto, el sábado 18 tocarán Jane's Addiction, The 1975, Jamie Xx, Fred Again, Melanie Martinez, Usted Señalemelo, Mora, Wallows, Sofi Tukker, Yungblud, Purple Disco Machine, Bresh, Catupecu Machu, Ryan Castro, Nafta, Nora En Pure, Elsa y Elmar, Papichamp, Rusowsky, Ralphie Choo, 1915, Kchiporros, Broke Carrey, Delfina Campos, Melanie Williams & El Cabloide, Florian, Angela Torres, Sassyggirl y Friolento.

Domingo 19

Para el cierre del domingo siguiente a cargo de Billie Eilish, antecederán a la inglesa Lil Nas X, María Becerra, Claptone, Kali Uchis, Diego Torres, Conan Gray, Rise Against, Dominic Fike, Polo & Pan, Gorgon City, Tokischa, Gera Mx, Callejero Fino, Modest Mouse, Rei, Rojuu, Hot Milk, Muerejoven, Gauchito Club, Odd Mami, Judeline, Connie Isla, Oh!Dulceari, León Cordero, Camilú, Mia Zeta, Soui Uno y Mora Navarro.