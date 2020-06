Londres: el teatro se debate por sobrevivir

Esta estimación no tiene en cuenta la posible reticencia del público a volver cuando se autorice, advierte ese organismo que teme la pérdida de 200.000 puestos de trabajo.

Para sobrevivir, algunos ya están reabriendo de otra forma. En el teatro Old Vic, los actores Claire Foy y Matt Smith, protagonistas de la serie The Crown, representarán la obra “Lungs” sin público y manteniendo las distancias. Cada representación será filmada y transmitida en directo a un millar de personas que comprarán las entradas al precio que normalmente pagarían, entre 15 y 80 dólares, aunque esta vez todos tendrán la misma vista en una pantalla. Otros teatros, como el National Theatre, han puesto en línea gratuitamente obras filmadas antes de la pandemia, como la estupenda versión de “Un tranvía llamado deseo” con Gillian Anderson.

En opinión de Hook, el contexto favorecerá a los espectáculos que hagan participar al público. “Ya había un auge en el teatro de inmersión antes de esta crisis”, dice, convencido de que esta pandemia lo va a impulsar. One Night Records lanzará un proyecto de este tipo a principios de octubre, en un lugar secreto bautizado “Lockdown Town” (Ciudad confinada): un paseo por los géneros musicales de los años 1920 a 1950. “Podemos hacerlo porque el lugar es enorme y se trata de una experiencia de inmersión”, asegura el director general de One Night Records, Tim Wilson. Pero también él tuvo que adaptarse, vendiendo entradas por grupos de cuatro y transformando la libre circulación de los espectadores en una ruta lineal. Las medidas de distanciamiento físico son un verdadero rompecabezas. Con dos metros de distancia entre cada espectador, la Royal Shakespeare Company sólo puede acomodar al 20% de su público habitual. “No es económicamente viable”, dice Catherine Mallyon, directora ejecutiva de la compañía con sede en Stratford upon Avon, la ciudad de Shakespeare. Y sobre el escenario, subraya, “Romeo y Julieta a dos metros de distancia, es difícil de imaginar”.