El mensaje de Keith Richards en medio de los rumores sobre su salud: "Espero verlos pronto"

El legendario miembro de los Rolling Stones compartió un video a través de sus redes sociales.

Richards compartió un video en sus redes que fue celebrado por sus fans.

Fiel a su tradición de fin de año, Keith Richards publicó un video en sus redes sociales para saludar a todos sus fans y desearles un feliz 2026. Esta vez el mensaje toma mayor relevancia ya que se da en un contexto dónde se habló mucho sobre su salud y su negativa a salir de gira con los Rolling Stones .

En el video se lo ve sonriente sentado en un sillón y con un árbol de navidad de fondo. "Otro año más, que Díos los bendiga a todos. Felices fiesta, feliz año nuevo y espero verlos pronto", fue el mensaje de Richards para despedir el 2025 y darle la bienvenida al 2026.

Cómo era de esperar, el video rápidamente se llenó de likes y mensajes de afecto para el histórico musico.

Semanas atrás, los Rolling Stones cancelaron los planes para una gira que tenían en mente para este año por el Reino Unido y distintos escenarios europeos. Según trascendió, el pedido fue expresamente realizado por Keith.

El portal The Sun informó que un crítico musical estadounidense afirmó que el guitarrista de 82 años no se sentía con ganas de dar otra serie de conciertos.

“Los Rolling Stones tenían a todos los grandes promotores proponiendo un montón de ideas y fechas para el próximo verano”, dijo el crítico. “Pero cuando se sentaron a hablar de la gira, Keith dijo que no creía poder comprometerse y que no le apetecía una gran gira por estadios durante más de cuatro meses”.

Según informa el citado portal y el sitio especializado NME, la banda buscaba salir de gira a principios de este año, pero tampoco pudo concretarlo.

Hace dos años, el legendario guitarrista había contado sobre su enfermedad, con detalles de la artritis que sufre en las manos y de la forma en que eso modificó su manera de tocar la guitarra. “No tengo dolores, es una variante benigna. Creo que si realmente bajé un poco el ritmo probablemente se deba más más a la edad”, dijo en dicha oportunidad.

“Cuando me digo: ‘ya no puedo hacer eso’, la guitarra me muestra que hay otra manera de hacerlo. Un dedo se dirigirá a un espacio diferente y una nueva puerta se abre. Siempre estás aprendiendo. Nunca terminás la escuela”, completó.

¿Nuevo disco de los Rolling Stones?

En cuanto a nueva música de la banda, los rumores sobre que estaban trabajando en nuevo material surgieron a mediados de este año, y luego cobraron nuevo impulso en septiembre cuando el productor Andrew Watt reveló que había estado trabajando nuevamente con la formación para ayudarlos a hacer otro álbum.

Watt, quien también es reconocido por su trabajo con Elton John, Lady Gaga y Ed Sheeran, se asoció con el grupo en su último álbum, el 24º LP de estudio ganador del Grammy "Hackney Diamonds" en 2023, el primero desde la muerte de Charlie Watts.

Más tarde, en septiembre, el propio Ronnie Wood confirmó que se estaba preparando un nuevo disco . En declaraciones a la columna Bizarre de The Sun, dijo: "Sí, habrá un nuevo álbum el año que viene. Está hecho".

Cuando le preguntaron sobre sus esperanzas de que él, Mick Jagger y Keith Richards volvieran a la carretera, respondió: "Sí, esperamos hacer algunas fechas. Ojalá podamos volver, pero aún estoy esperando a ver qué pasa".