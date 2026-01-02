Angelina Jolie visitó el límite de la Franja de Gaza en apoyo a la población palestina

La estrella de Hollywood pasó por el paso fronterizo de Rafah, que conecta este país con la Franja de Gaza. Allí conversó con equipos humanitarios y examinó las condiciones de vida de los refugiados.

La estrella de Hollywood Angelina Jolie visitó el lado egipcio del paso fronterizo de Rafah , que conecta este país con la Franja de Gaza. Se trata de un viaje en apoyo a la población del enclave palestino tras dos años de guerra contra Israel .

Jolie, quien es ex enviada especial del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) , acudió acompañada de una delegación estadounidense, conversó con miembros de la Media Luna Roja y con conductores de camiones humanitarios

Los medios locales indicaron que la actriz estadounidense participó en esta visita para examinar las condiciones de los palestinos heridos procedentes de la Franja de Gaza , así como el traslado de la ayuda humanitaria hacia el enclave asediado, indicó AFP.

Al respecto, ni la intérprete ni las autoridades se pronunciaron oficialmente hasta ahora. Con un conocido perfil social, Jolie renunció a su cargo de enviada especial del ACNUR a finales de 2022 , tras más de 20 años de servicio, afirmando que quería "trabajar de otra manera" y en cuestiones humanitarias más amplias.

A lo largo de los años realizó más de 60 misiones sobre el terreno, poniendo su fama y la garantía de atraer a los medios al servicio de la causa de los refugiados

La reapertura del paso de Rafah, prevista en el plan de paz para el territorio palestino y reclamada desde hace tiempo por la ONU y la comunidad humanitaria, no fue autorizada por Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza el 10 de octubre.

Israel prohibió operar en Gaza a más de 25 ONG, incluida Médicos Sin Fronteras

Desde el 1 de enero Israel suspenderá los permisos para operar en la Franja de Gaza a más de dos docenas de organizaciones humanitarias. Entre las afectadas estará Médicos Sin Fronteras (MSF).

De este modo, el 15% de las ONGs quedarán vetadas por no cumplir con sus nuevas normas de evaluación, según informó Tel Aviv este martes. Además, a los grupos de ayuda que se les revoque la licencia el 1° de enero, en caso de que estén ubicados en Israel deberán irse antes de marzo.

A principio de 2025, Israel modificó su proceso de registro para grupos de ayuda. Se incluyó un requisito para presentar una lista de personal, incluidos palestinos en Gaza. Algunos grupos se negaron a presentar la lista de personal palestino por temor a que sean blanco de Israel.