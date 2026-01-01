Su imaginación los llevó a ganar millones: el patrimonio de los hermanos Duffer, creadores de Stranger Things + Seguir en









Los creadores de una de las series más importantes de todos los tiempos transitaron un largo camino hacia el éxito.

Estos hermanos consiguieron mantener en vilo al mundo con su producción. DTES

Mantener en vilo a millones de personas durante tantos años no es una tarea sencilla. Sin embargo, estos hermanos lograron hacer reír, llorar y disfrutar a una enorme cantidad de público gracias a su trabajo como creadores de Stranger Things. La exitosa serie de Netflix llegó a su fin después de mucho tiempo en pantalla.

Matt y Ross Duffer son los cerebros detrás del grupo de chicos que cautivó al público al defender a su pueblo de una de las mayores amenazas paranormales vistas en la historia del cine y la televisión. Ese fenómeno global también les permitió construir una auténtica fortuna.

Duffer Brothers Shane Anthony Sinclair/Getty Images Ambos son la mente maestra detrás de una de las series más icónicas de la historia. Shane Anthony Sinclair/Getty Images La historia de Matt y Ross Duffer, los hermanos productores El primer proyecto de peso de los Duffer fue Hidden (2015), un largometraje producido por Warner Bros. que les permitió dirigir un film profesional y trabajar por primera vez con un estudio grande. En paralelo, escribieron cuatro episodios de Wayward Pines para Fox, una experiencia clave para comprender la dinámica de la televisión y la producción de series.

Antes de su estreno, Stranger Things fue presentada a distintos canales, que rechazaron la idea por considerarla arriesgada. Netflix decidió producirla en 2016 y les otorgó control creativo total. Desde entonces, los hermanos supervisaron todas las temporadas, manteniendo coherencia narrativa, continuidad del elenco y el desarrollo del universo de la serie.

Tras consolidar el éxito, fundaron Upside Down Pictures y firmaron nuevos contratos para desarrollar proyectos originales. Entre ellos se encuentran la adaptación de El Talismán, de Stephen King y Peter Straub, una versión en acción real de Death Note y la serie The Boroughs. En 2025 firmaron un acuerdo de cuatro años con Paramount para futuros proyectos, aunque su trabajo en Stranger Things continuó bajo Netflix hasta la reciente finalización de la quinta temporada.

Varios millones: cuál es el patrimonio de los Duffer Distintos medios especializados afirman que el patrimonio neto de Matt y Ross Duffer ronda los 40 millones de dólares para cada uno. Esa cifra se explica por su rol como creadores del universo de Stranger Things, la serie que impulsó de manera decisiva el crecimiento de Netflix en el negocio del streaming. Si bien ya está confirmado que continuarán con nuevos proyectos junto a Paramount, no se descarta que el universo de Stranger Things siga expandiéndose. Netflix evalúa producir nuevos contenidos ambientados en Hawkins, el pueblo de la icónica serie, y explorar historias de personajes secundarios a través de posibles spin-offs.

