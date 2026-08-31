Lionel Messi anunció que se retira de la Selección argentina: "Me vacié, ya no tengo más para dar"

El capitán de la Selección anunció su decisión a través de Instagram y aseguró que llegó el momento de cerrar una etapa tras 20 años con la camiseta argentina.

El astro rosarino anunció su salida de la Selección con un mensaje cargado de emoción y aseguró: “Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección”.

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi , anunció este lunes su retiro del conjunto nacional a través de un extenso mensaje publicado en sus redes sociales. El futbolista explicó que se trata de una decisión que “dolió y duele en el alma” , pero aseguró que entiende que llegó el momento de cerrar una etapa después de una trayectoria de dos décadas con la camiseta albiceleste.

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“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…”, escribió Messi en Instagram. El mensaje, que había sido redactado originalmente dos días después de la final y que decidió publicar ahora, refleja una determinación que, según explicó, se fortaleció tras la reciente situación familiar que atravesó.

El astro rosarino sostuvo que durante toda su carrera con la Selección dejó todo por la camiseta y por conseguir alegrías para los argentinos. “Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta”, expresó.

El campeón del mundo reconoció que abandonar la Selección es una decisión especialmente dolorosa por el vínculo que construyó con el equipo argentino durante 20 años.

“Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección” , afirmó Messi, quien también destacó que considera que llegó el momento de darle espacio a las nuevas generaciones.

El mensaje de Messi que conmocionó al fútbol argentino: “Me retiro de la Selección”.

“Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, agregó el capitán, en una de las frases más contundentes de su mensaje.

La decisión marca el final de una historia que atravesó distintas generaciones de futbolistas y que tuvo momentos de enorme frustración antes de alcanzar la gloria. Messi comenzó su recorrido con la Selección mayor en 2005 y disputó cinco Mundiales, además de múltiples ediciones de la Copa América.

El mensaje de Messi para los argentinos

En su despedida, Messi también agradeció especialmente el respaldo recibido durante sus años con la camiseta argentina, incluso en los momentos más difíciles.

“Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera”, escribió.

El futbolista también tuvo palabras para su familia, a la que definió como una compañía fundamental durante un recorrido que calificó como “hermoso pero difícil”. “Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil”, expresó. También agradeció a entrenadores, compañeros y dirigentes que formaron parte de su carrera internacional: “Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos”.

La tranquilidad de haberlo ganado todo

Messi aseguró que se marcha con la satisfacción de haber conseguido junto a sus compañeros los títulos que durante tantos años se le habían negado a la Selección. “Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes”, manifestó.

La frase resume el recorrido de un futbolista que pasó de las críticas y las frustraciones de sus primeros años con la camiseta argentina a convertirse en el líder de una generación que conquistó la Copa América, la Finalissima y el Mundial.

El mensaje terminó con una frase cargada de identidad: “Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!”.

Messi explicó por qué decidió publicar ahora el mensaje

Al final de la publicación, Messi aclaró que las palabras habían sido escritas originalmente el 21 de julio, dos días después de la final. Sin embargo, explicó que un hecho familiar ocurrido posteriormente terminó de reafirmar su decisión.

“Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”, señaló.

De esta manera, Messi comunicó públicamente una decisión que marca un punto de inflexión para la Selección Argentina: después de 20 años, el máximo referente de la historia reciente del equipo nacional aseguró que llegó el momento de mirar el fútbol argentino desde afuera.