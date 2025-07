Los Sex Pistols llegan al Estadio Obras junto a Frank Carter: cuándo y dónde comprar las entradas

Con un solo álbum editado y una actitud que redefinió generaciones, los Sex Pistols cambiaron la historia del rock para siempre. Surgidos en el Londres de mediados de los 70, fueron la explosión sonora de una juventud desencantada. Himnos como "Anarchy in the UK", "God Save the Queen" y "Pretty Vacant" no solo incendiaron al establishment británico, sino que dejaron una huella imborrable en todo el planeta.