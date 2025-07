Guerra de aranceles: Donald Trump enviará cartas a los países para notificarlos de las tasas que enfrentarán

Paralelamente, el mandatario de EEUU manifestó este martes que no contempla ampliar el plazo del 9 de julio para que los países negocien acuerdos comerciales con Washington, y volvió a expresar su escepticismo sobre la posibilidad de alcanzar un pacto con Japón.

"Lo hemos intentado con Japón. No estoy seguro de que vayamos a llegar a un acuerdo. Lo dudo" , declaró a periodistas a bordo del Air Force One mientras regresaba a la capital tras un viaje a Florida.

El mandatario indicó que podría imponer aranceles del "30% o el 35% o cualquiera que sea el número que determinemos" sobre las importaciones japonesas, superando el gravamen del 24% anunciado el 2 de abril y pausado posteriormente.

9 de julio: la fecha límite para las negociaciones

El 9 de julio finaliza la pausa de 90 días decretada en abril sobre los aranceles recíprocos y, de no llegarse a acuerdos, las tarifas más elevadas entrarían en vigor. Trump remarcó su decisión de no extender ese plazo: "No estoy considerando extender el plazo para ningún país con el fin de permitir que sigan las conversaciones", afirmó a la prensa.

En abril, EE.UU. aplicó un arancel del 24% a las importaciones desde Japón durante el llamado “día de la liberación”, aunque luego lo redujo al 10% por 90 días para facilitar negociaciones bilaterales. Además, los autos y autopartes japoneses pagan un impuesto del 25%, y el acero y aluminio enfrentan gravámenes del 50%. Washington exige a Tokio más compras de arroz estadounidense y mayor apertura a autos fabricados en EEUU, demandas que Japón ha rechazado reiteradamente.