Milo J cierra su 2026 con un show multitudinario en Córdoba: cómo y dónde comprar las entradas + Agregar ámbito en









El Estadio Mario Alberto Kempes será el escenario del primer show 360° del artista en el país, un formato que debutó meses atrás en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México.

Milo J llega a Córdoba con su nuevo show.

Después de recorrer América Latina, Europa y Estados Unidos, Milo J regresará a la Argentina el próximo 5 de diciembre para despedir el recorrido de 2026 de La Vida Era Más Corta Tour Mundial.

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El Estadio Mario Alberto Kempes será el escenario del primer show 360° del artista en el país, un formato que debutó meses atrás en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México y que ahora encontrará su primera función frente al público argentino.

El anuncio se realizó de la misma manera en que se vivirá el concierto: con Milo ubicado en el centro de una conferencia de prensa realizada en el Kempes en formato 360°, rodeado por periodistas e invitados. Una forma de anticipar, desde el primer momento, la propuesta artística que llegará a Córdoba en diciembre.

Cómo y dónde comprar las entradas para el show de Milo J en Córdoba Preventa exclusiva: lunes 10 de agosto, desde las 12hs para clientes de banco Santander. Venta general: martes 11 de agosto, desde las 12hs. Ambas instancias de venta son a través de la web de All Access.

"Este anuncio es muy especial para mí, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que ha pasado este año con el último álbum. Significará mucho poder compartirlo con toda la gente que lo ha acompañado desde el principio. Tocar acá en el Kempes será una manera de compartir mi agradecimiento hacia todos”, expresó durante la presentación.

El regreso encuentra a Milo después de un año que amplió la dimensión de su obra. En los últimos meses se convirtió en el artista más premiado de una misma edición de los Premios Gardel, publicó Live from NPR's Tiny Desk, un set que ya supera las 15 millones de reproducciones, y llevó La Vida Era Más Corta Tour Mundial por América Latina, Europa y Estados Unidos. Ese recorrido incluyó, entre otros, dos Estadios Vélez, el Estadio Nacional de Perú, el Estadio Monumental de Chile, cuatro ciudades de España, un histórico show con escenario 360° en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, su debut en el SummerStage de Central Park, en Nueva York, y su primera incursión en Brasil, con presentaciones en Rock in Rio y shows propios en São Paulo.

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