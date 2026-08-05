Soda Stereo Ecos se despide de Buenos Aires con sus últimas funciones

Luego de una serie de exitosas presentaciones que arrancaron en marzo en el Movistar Arena de Bs As, Soda Stereo Ecos se prepara para despedirse de “la ciudad de la furia”.

Soda Stereo Ecos se convirtió en un fenómeno regional sin precedentes y, aunque el show seguirá girando hasta diciembre, las próximas fechas del 10, 11, 12, 14 y 15 de agosto serán las últimas en Buenos Aires.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Cabe destacar que el 11 de agosto, día del cumpleaños de Gustavo Cerati , la emoción tendrá un capítulo especial.

Hasta el momento, cerca de 500.000 personas ya fueron parte de este suceso histórico. Gustavo, Charly y Zeta nuevamente juntos en un mismo escenario, gracias a tecnología de vanguardia.

Las entradas para los últimos shows en Buenos Aires están disponibles en la web oficial del Movistar Arena.

Ecos ya es un fenómeno internacional y su impactante debut fue apenas el comienzo de una extensa gira que continúa emocionando a miles de personas en Latinoamérica y que próximamente llegará a ciudades de Europa y Estados Unidos.

Detrás de Ecos hay un extenso proceso de trabajo de equipos creativos, productores, técnicos y especialistas de distintas áreas que hacen posible una experiencia inédita.

La respuesta del público es contundente. En cada ciudad, miles de personas agotan localidades para reencontrarse con la música que marcó generaciones.

La banda que transformó la historia del rock en español sigue rompiendo barreras, desafiando los límites de la tecnología y convocando multitudes.

Fechas de Ecos