Llega una nueva edición de Concert Week: una semana de beneficios exclusivos para los shows del año + Agregar ámbito en









Del 10 al 16 de agosto disfrutá de descuentos, meet & greet, early access, merch, acceso a soundcheck y mucho más para los conciertos más esperados del año.

Llega una semana dedicada a los fans de los shows.

Se acerca la semana más esperada por los fanáticos de la música en vivo: DF Concert Week regresa del 10 al 16 de agosto con beneficios imperdibles para los shows de tus artistas favoritos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante seis días, los seguidores podrán acceder a experiencias únicas y promociones especiales en los conciertos en agenda ¡E incluso beneficios sorpresa de shows imperdibles y agotados!

¿Qué es Concert Week? Concert Week es una iniciativa global de Live Nation que celebra la pasión por la música en vivo y que DF Entertainment trae nuevamente a la Argentina. Es una semana pensada 100% para quienes aman estar cerca de sus artistas.

¿Cómo enterarse de los beneficios? Cada día de la semana se anunciarán beneficios exclusivos y sorpresas a través de las redes oficiales de DF Entertainment (@dfentertainment), así como también la metodología para acceder a las experiencias, tickets u oportunidades especiales.

Los beneficios incluyen descuentos en tickets, Meet & Greets, Early Access, Merchandising exclusivo y acceso a Soundcheck, entre muchas otras oportunidades especiales.

Con esta nueva edición, DF Concert Week consolida un puente directo entre fans y artistas, reafirmando el compromiso de DF Entertainment de crear experiencias memorables que trascienden el show en vivo. Una invitación a celebrar la música de una forma diferente: más cerca, más especial, más inolvidable.

Temas Show

entradas

Música