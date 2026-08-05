Se acerca la semana más esperada por los fanáticos de la música en vivo: DF Concert Week regresa del 10 al 16 de agosto con beneficios imperdibles para los shows de tus artistas favoritos.
Llega una nueva edición de Concert Week: una semana de beneficios exclusivos para los shows del año
Del 10 al 16 de agosto disfrutá de descuentos, meet & greet, early access, merch, acceso a soundcheck y mucho más para los conciertos más esperados del año.
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Durante seis días, los seguidores podrán acceder a experiencias únicas y promociones especiales en los conciertos en agenda ¡E incluso beneficios sorpresa de shows imperdibles y agotados!
¿Qué es Concert Week?
Concert Week es una iniciativa global de Live Nation que celebra la pasión por la música en vivo y que DF Entertainment trae nuevamente a la Argentina. Es una semana pensada 100% para quienes aman estar cerca de sus artistas.
¿Cómo enterarse de los beneficios?
Cada día de la semana se anunciarán beneficios exclusivos y sorpresas a través de las redes oficiales de DF Entertainment (@dfentertainment), así como también la metodología para acceder a las experiencias, tickets u oportunidades especiales.
Los beneficios incluyen descuentos en tickets, Meet & Greets, Early Access, Merchandising exclusivo y acceso a Soundcheck, entre muchas otras oportunidades especiales.
Con esta nueva edición, DF Concert Week consolida un puente directo entre fans y artistas, reafirmando el compromiso de DF Entertainment de crear experiencias memorables que trascienden el show en vivo. Una invitación a celebrar la música de una forma diferente: más cerca, más especial, más inolvidable.