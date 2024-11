Luego del tributo sinfónico a Soda Stereo llega mañana "The Beatles Symphonic Fantasy" y "Back to the orchestra", el domingo

Llega mañana al Gran Rex “The Beatles Symphonic Fantasy”, con dirección orquestal de Damián Mahler, y el domingo será el turno de “Back to the orchestra”.

Tras presentar el fin de semana pasado “Sinfonía para tres”, un tributo sinfónico que reúne a “El Cuarto Soda”, la banda homenaje a Soda Stereo , junto a una orquesta de 30 músicos, llega mañana al Gran Rex “The Beatles Symphonic Fantasy”, con dirección orquestal de Damián Mahler , y el domingo será el turno de “Back to the orchestra”.

La música de The Beatles cobra vida en un espectáculo que lleva a los amantes de su música en un viaje único a través de los éxitos de la banda de Liverpool de una forma renovada. La combinación de la música con arreglos sinfónicos y una gran puesta en escena garantizan que este no sea sólo un tributo, sino un hito en materia de shows, que ya fue ovacionado por miles de fans en conciertos previos.

Por último, el domingo llega el ya clásico “Back to the orchestra” , donde el director de orquesta, junto a 70 músicos en escena y una propuesta audiovisual con eje en la tecnología, recorre la historia del cine a través de las partituras clásicas de John Williams, Alan SIlvestri y Danny Elfman , entre otros, con canciones de películas como “Volver al Futuro”, “Jurassic Park” o “Superman”.

"The Beatles Symphonic Fantasy" es un espectáculo itinerante que se estrenó en México y continuará en los teatros más prestigiosos y emblemáticos de Latinoamérica, Europa y Oriente, llevando la magia de The Beatles a audiencias de todo el mundo.

El director y arreglista Damián Mahler ha dado un nuevo giro a los clásicos atemporales de The Beatles. Cada canción ha sido meticulosamente re imaginada y orquestada, fusionando la esencia distintiva de la banda con lo imponente de una orquesta sinfónica de 30 músicos. Los arreglos de Mahler transforman las canciones en experiencias musicales épicas, resaltando la riqueza melódica y lírica que convirtió a la banda en leyenda.

Las voces y la interpretación son vitales para capturar la esencia de The Beatles y el elenco de cantantes y músicos fue cuidadosamente seleccionado por el prestigioso "Cavern Club". Estos artistas han logrado recrear y reinterpretar la esencia vocal y el carisma escénico de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, para brindar una actuación cautivadora que transportará al público a través del tiempo. No faltarán clásicos como “Let it be”, “Twist and Shout", "She's a Woman", "I Feel Fine" y "Dizzy Miss Lizzy".