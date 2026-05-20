Camilo vuelve a la Argentina con un show que reúne sus grandes éxitos: cómo y dónde comprar las entradas + Agregar ámbito en









En esta nueva visita, el show despliega un repertorio que recorre los himnos que lo posicionaron entre los artistas latinos más escuchados del mundo.

Camilo vuelve a presentarse en el Movistar Arena.

El 25 de octubre, Camilo vuelve a Buenos Aires en una parada que ocupa un lugar central dentro de su recorrido internacional. La capital argentina se consolidó en los últimos años como una de las plazas más fuertes de su carrera: dos Movistar Arena agotados en 2025 marcaron un vínculo que excede los números y se traduce en una conexión sostenida con su público local.

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En esta nueva visita, el show despliega un repertorio que recorre los himnos que lo posicionaron entre los artistas latinos más escuchados del mundo —"Vida de Rico", "Tutu", "Índigo", "Ropa Cara", "Manos de Tijera"— junto a las canciones de su etapa actual, donde la madurez compositiva y la búsqueda artística se vuelven protagonistas. Una propuesta que combina hits, intimidad y reinvención sobre el escenario.

Cómo y dónde comprar las entradas para el show de Camilo en el Movistar Arena Preventa exclusiva BBVA el jueves 21 de mayo a partir de las 13hs. Beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjetas BBVA. Venta general: viernes 22 de mayo a a partir de las 13hs, con todos los medios de pago y el beneficio para tarjetas BBVA, 6 cuotas sin interés durante todo el período de venta. Entradas disponibles a través de www.movistararena.com.ar en ambas instancias.

Copia de CAMILO_4x5 (2) (2) El amor —en todas sus formas— es el hilo que atraviesa la obra de Camilo y también la columna vertebral de este show. No como concepto abstracto, sino como gesto cotidiano: la familia, los afectos, la celebración compartida. Esa misma idea se extiende a La Tribu, la comunidad que acompaña al artista en cada país y que en Argentina encontró una identidad propia. Más que un fandom, La Tribu funciona como un espacio de pertenencia donde el público se reconoce en los valores que Camilo construye desde su música.

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