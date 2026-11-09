Luto en el mundo del rock: murió el guitarrista Del Casher, creador de pedal wah-wah

Del Casher , el guitarrista e inventor más conocido por crear el pedal wah-wah , murió a sus 88 años.

La noticia del fallecimiento de Casher se dio a conocer a través de una página de GoFundMe creada para recaudar fondos para su esposa, Eiko. "Durante el último año, Del luchó contra el cáncer y falleció el 1 de octubre" , decía la página. "Antes de esa pérdida, el Covid-19 devastó su negocio de estudio de sonido y lo obligó a vender valiosas guitarras y equipos para poder sobrevivir".

Nacido en Hammond, Indiana, Casher se mudó a Hollywood tras graduarse en la Universidad de Pittsburgh. Su primer trabajo importante como guitarrista fue en el programa de Lawrence Welk. Gracias a ello, consiguió un puesto de gira con los Three Suns , el grupo pop conocido por su éxito "Twilight Time". Fue durante una gira con los Three Suns cuando Casher ideó uno de sus primeros inventos notables: el Ecco-Fonic , un dispositivo de cinta portátil que permitía a los artistas usar efectos de eco en concierto.

Aunque Casher llegaría a trabajar como guitarrista de sesión con varias estrellas notables, entre ellas Elvis Presley , Gene Autry y Sonny & Cher , sería otro de sus inventos el que dejaría una huella más profunda.

A mediados de los años 60, Casher trabajaba con la compañía de amplificadores Vox —y tocaba con la Vox Ampliphonic Orchestra de Thomas Organ Company— cuando presentó una idea. "Quiero sonar como si pudiera competir con una trompeta o un trombón" , recordó haberle dicho al equipo de ingeniería de Vox, al describir las características técnicas que quería lograr. Su trabajo conjunto dio como resultado lo que hoy conocemos como el pedal wah-wah, pero en aquel entonces a Casher le costó convencer a la gente del potencial del dispositivo.

Inicialmente, Vox no tenía planes de lanzar el dispositivo para guitarras, sino que pensaba que sería más adecuado para otros instrumentos. "Nadie veía futuro para el uso de la guitarra con este dispositivo", comentó en una entrevista al New York Times . "Pensaban que estaba loco". Sin embargo, Casher finalmente los convenció para que le permitieran grabar un disco promocional con su prototipo. El guitarrista luego viajó a tiendas de instrumentos para hacer demostraciones con el pedal, pero aun así no logró generar mucho interés comercial.

Fue otro pionero del rock, Frank Zappa, quien le dio al wah-wah el impulso que necesitaba. Después de que Casher tocara con The Mothers of Invention, Zappa quedó fascinado por el sonido característico del pedal. Le regaló uno a Jimi Hendrix , quien luego lo utilizó en su innovador álbum de 1968, Electric Ladyland. De repente, el wah-wah se convirtió en un sonido que todo guitarrista deseaba.

Rockeros icónicos como Eric Clapton, Jimmy Page, Tony Iommi, David Gilmour y John Frusciante utilizaron el pedal wah-wah con gran éxito. Desde entonces, generaciones de guitarristas lo han utilizado.