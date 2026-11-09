El actor Russell Brand fue condenado a 10 años de prisión tras ser declarado culpable de violación y agresión sexual + Agregar ámbito en









Se enfrentaba a una posible condena de entre 19 años y cadena perpetua por la condena por violación. La pena máxima por agresión sexual es de 10 años.

Brand deberá cumplir al menos dos tercios de su condena.

El actor y humorista británico Russell Brand fue condenado a 10 años y seis meses de prisión tras ser declarado culpable de violación y agresión sexual en su juicio penal celebrado en Londres la semana pasada.

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Se enfrentaba a una posible condena de entre 19 años y cadena perpetua por la condena por violación. La pena máxima por agresión sexual es de 10 años.

En relación con las agresiones sexuales, el juez Bennathan dictó una sentencia de nueve meses por el cargo 3, dieciocho meses por el cargo 5 (reducida de dos años) y ocho meses por el cargo 7, que se cumplirían simultáneamente. También impuso una pena de nueve años de prisión por el cargo 6 de violación. El juez indicó que Brand deberá cumplir dos tercios de la condena antes de poder ser puesto en libertad condicional.

Brand fue declarado culpable el jueves de tres cargos de agresión sexual y uno de violación. Fue declarado inocente de otros dos cargos de violación y de un cargo de intento de agresión sexual.

En la audiencia de sentencia del lunes por la mañana, las mujeres implicadas en el caso relataron al juez el impacto que los crímenes de Brand seguían teniendo en sus vidas. Una de las víctimas, que fue agredida sexualmente en una emisora de radio en 2005 (cargo 5), declaró, en un comunicado leído por el abogado de la Fiscalía, que el ataque había tenido un “impacto duradero” en su vida.

Las acusaciones contra Russell Brand Brand fue acusado de violar a tres mujeres en distintos lugares entre 1999 y 2009. Una de las presuntas víctimas también lo acusó de agresión sexual, además de violación oral. Asimismo, fue acusado de un cargo de intento de agresión sexual en las oficinas de MTV en el Reino Unido en 2001 y de un cargo de agresión sexual en 2009. Tras la conclusión del juicio, la Policía Metropolitana confirmó que se le está investigando por otras dos denuncias de violación presentadas por dos mujeres más. Las acusaciones contra Brand salieron a la luz pública en 2023 con una serie documental del Sunday Times y el programa "Dispatches" de Channel 4. Antes de eso, era conocido principalmente como comediante y por sus papeles en películas como "Forgetting Sarah Marshall" y "Get Him to the Greek".