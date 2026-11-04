Invitado de lujo: Ronnie Wood estará con Mario Pergolini en su programa de televisión + Agregar ámbito en









Wood se encuentra en el país para presentar su show en el Movistar Arena este 6 de noviembre, con Ratones Paranoicos como banda invitada, en lo que se prevé será una autentica fiesta del rock

El legendario músico vuelve al país, esta vez en formato solista.

Antes de su show en el Movistar Arena este 6 de noviembre, Ronnie Wood, legendario guitarrista de los Rolling Stones, será el invitado estelar del programa de Mario Pergolini "Otro día perdido" (eltrece).

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"¡Hoy, miércoles 4 nos visita una leyenda del rock! Ronnie Wood, de los Rolling Stones, llega a Otro Día Perdido. ¡Ni se les ocurra perdérselo!", escribió la cuenta oficial de El Trece, anticipando la entrevista a una figura internacional.

View this post on Instagram Un Rolling Stone suelto en Buenos Aires Wood se encuentra en el país para presentar su show en el Movistar Arena este 6 de noviembre, con Ratones Paranoicos como banda invitada, en lo que se prevé será una autentica fiesta del rock. Las últimas entradas están disponibles en movistararena.com.ar. Hay hasta 6 cuotas sin interés con tarjeta Visa del banco Santander.

El show llega en un momento especialmente activo para Wood: estrenó el pasado 10 de julio “Foreign Tongues”, el álbum de estudio número veinticinco de los Rolling Stones, y el año pasado publicó Fearless: The Anthology (1965-2025), una colección de 38 canciones que recorre seis décadas de trayectoria y celebra el camino que lo convirtió en uno de los guitarristas más influyentes de la historia del rock.

El recorrido abarca desde sus primeros pasos en los clubes de Londres con The Birds, sus etapas en The Creation, el Jeff Beck Group y Faces, hasta su legado colosal junto a los Rolling Stones, además de incluir cuatro grabaciones inéditas, las primeras desde I Feel Like Playing (2010), entre ellas "Mother of Pearl" y una versión de "A Certain Girl" junto a Chrissie Hynde. Ese es, justamente, el repertorio que Ronnie Wood y su banda traerán al Movistar Arena: un recorrido en vivo por sus seis décadas como Rolling Stone y por el resto de su trayectoria musical.

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