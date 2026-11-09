BOM, lo nuevo de Lali y Miranda!, anuncia su gira por Latinoamérica + Agregar ámbito en









Tras agotar tres fechas en Buenos Aires en menos de tres horas, el tour continuará su recorrido internacional con fechas confirmadas en CDMX, Santiago, Lima y Montevideo.

Lali y Miranda! anuncian más shows para su nuevo proyecto.

BOM, el nuevo proyecto musical de Lali Espósito y Miranda! sale a la pista para presentar en vivo su álbum debut, BAILAR O MORIR, con un show que transforma el escenario en una fiesta pop y el campo en un gran dancefloor: canciones nuevas, grandes éxitos y una invitación directa a bailar.

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Tras agotar tres fechas en Buenos Aires en menos de tres horas, el tour continuará su recorrido internacional con fechas confirmadas en CDMX, Santiago, Lima y Montevideo.

¿Cómo es BOM [Bailar o Morir]? Este arrollador éxito coincide con el estreno del nuevo álbum de BOM , un trabajo discográfico que desató una verdadera locura en la escena musical y consolidó a la banda en la cima absoluta del mercado actual. En apenas 48 horas desde su debut, el grupo logró el hito histórico de posicionar el repertorio completo dentro del Top 50 de Spotify, demostrando que el furor digital se traslada en simultáneo al formato físico con tres estadios Movistar Arena colmados en tiempo récord.

Formado por 10 canciones, escritas por Lali, Juliana Gattas y Ale Sergi, producido artísticamente por Ale Sergi y Mauro de Tommaso, el álbum ya se encuentra disponible en vinilo, CD y digital.

Bombo en negra, teclados, sintetizadores y sobre todo ritmo para bailar sin parar, el tracklist comienza con la canción que da nombre al proyecto y marcó el punto de partida de esta nueva etapa “Bailar o Morir”, sigue con “Señora”, “En Italia”, “Migajas”, “Adonde”, “Hiperlove”, “Ganar”, “Piel”, “Helecho”, y finaliza con la ya icónica y viral “Vivo del Pop”.

Con el universo BOM como punto de encuentro, ahora el proyecto lleva su identidad a otro plano y propone una experiencia en vivo y en directo donde la música, el movimiento y la celebración son protagonistas. Entre clásicos de ambos artistas que ya son parte de la historia del pop, BOM transforma la potencia pop de Lali y Miranda! en una experiencia colectiva: una invitación a encontrarse en la pista, disfrutar, bailar y entregarse al movimiento en total libertad.