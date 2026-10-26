Todos los artistas confirmados que acompañarán al papa León XIV en su gira por Argentina

Se anunciaron más de 600 coristas y 200 músicos para las actividades que el Sumo Pontífice protagonizará en Buenos Aires, Córdoba, Claypole y Luján.

La organización de la visita del papa León XIV a la Argentina anunció los primeros artistas que participarán de las celebraciones religiosas y los encuentros previstos entre el 8 y el 11 de noviembre. La programación incluye figuras de la música popular, intérpretes de folklore, agrupaciones corales y bailarines.

Según informó la organización, el despliegue artístico que acompañará las actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Claypole y Luján contará con más de 600 coristas y 200 músicos para las celebraciones litúrgicas. La lista todavía no está cerrada y se esperan nuevas incorporaciones.

El mismo Papa confirmó que, a pesar de su operación, viajará en los próximos días a América Latina en el marco de su gira por Uruguay, Argentina y Perú. " Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría".

Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el…

Una de las participaciones más destacadas será la de Abel Pintos , quien va a estar el lunes 9 de noviembre en el encuentro de León XIV con el personal de servicio y los residentes del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. El cantante se presentará acompañado por el coro de la institución, en una actividad centrada en la comunidad que recibe y asiste a personas con discapacidad.

Ese mismo día, el Monumento de los Españoles , en Palermo, concentrará la misa y las actividades vinculadas con la visita papal en la Ciudad de Buenos Aires. Para la previa y la celebración fueron anunciados Los Olmos, Uriel Arcodaci, Athenas, Verónica Sanfilippo, Magnificat y Corrientes Purajhei.

En otro tramo de la agenda porteña, Agustín Day participará del encuentro previsto en la Universidad Católica Argentina (UCA). La propuesta artística también tendrá un espacio dedicado a los jóvenes, el martes 10 de noviembre, con una programación que va a reunir música, conducción y danza.

Para esa actividad fueron confirmados Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo, junto con Alan Madanes, Lucas Rodríguez, Banuev y Tati Domínguez. La conducción estará a cargo de Sofía Martínez e Ignacio Girón, mientras que el Ballet Maia Roldán formará parte de la propuesta escénica. El encuentro va a tener lugar en el Monumento de los Españoles, después de la vuelta del Papa desde Córdoba.

Córdoba también tendrá una presencia importante dentro de la programación. La vigilia y la misa previstas en el predio de la Escuela de Aviación Militar contarán con Jairo y Jorge Rojas, dos referentes de la música popular argentina. La grilla incluye además a José Luis Miralles, Ruah, Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad y Cor Mariae.

El último gran escenario será Luján. Luciano Pereyra participará de la vigilia y la misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, previstas para el miércoles 11 de noviembre. El cantante, nacido en esa ciudad bonaerense, estará acompañado por Hermanos Menta, Filocalia, Campedrinos, Santiago Tucumán, Carafea y el Ballet Sumampa. La actividad cerrará la agenda pública de León XIV antes de su partida hacia Perú.

Vatican News

León XIV en Argentina: agenda oficial en CABA, Córdoba y Luján

La visita papal se va a extender durante cuatro días, desde el domingo 8 hasta el miércoles 11 de noviembre. El cronograma incluye encuentros institucionales, actividades sociales, reuniones con representantes religiosos y celebraciones abiertas a los fieles. El itinerario oficial contempla paradas en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

El domingo 8, León XIV llegará al Aeroparque Jorge Newbery a las 16.30, procedente de Montevideo. Después visitará el monumento al general José de San Martín, participará de la bienvenida oficial en la Casa Rosada y se reunirá con el presidente Javier Milei. La jornada continuará con un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El lunes 9, el Papa viajará a Claypole para visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione. Después, va a volver a la Ciudad de Buenos Aires para celebrar una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Por la tarde, la agenda incluye una reunión en la UCA y encuentros con referentes de distintas comunidades religiosas y obispos argentinos.

El martes 10 llega el turno de Córdoba. León XIV viajará por la mañana y celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. También se reunirá con integrantes de la Iglesia y agentes pastorales antes de volver a Buenos Aires. Esa noche encabezará la vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, donde participarán varios de los artistas anunciados.

El miércoles 11, último día de su estadía, el pontífice visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y viajará a Luján para celebrar una misa en la plaza frente a la basílica. La despedida oficial se hará en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, desde donde partirá hacia Lima.