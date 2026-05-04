Madonna confirmó la fecha de lanzamiento de "Confessions II", su próximo álbum

La cantante confirmó la fecha de lanzamiento de su primer disco en siete años con un video a través de sus redes sociales.

Madonna continúa intensificando la promoción de su próximo álbum, "Confessions II" , su primer disco en siete años.

La cantante confirmó la fecha de lanzamiento del disco para el próximo 3 de julio, fue con un video dónde se la ve acompañada de Anna Wintour, jefa de redacción de Vogue desde 1988 hasta 2025.

“Tenemos algo que decir al respecto”, escribieron Madonna y Carpenter en el pie de foto de una publicación de Instagram, confirmando que la canción se lanzaría a las 3 de la tarde del 30 de abril.

La superestrella del pop ofreció un concierto sorpresa en el famoso bar The Abbey de West Hollywood el fin de semana, y también comenzó a promocionar el álbum en la aplicación de citas gay Grindr a finales de la semana pasada.

La semana pasada también lanzó el primer sencillo del álbum, titulado "I Feel So Free".

El pasó de Madonna y Sabrina Carpenter por Coachella

Madonna y Carpenter interpretaron “Bring Your Love” durante la muy comentada aparición sorpresa de Madonna en el concierto de Carpenter como cabeza de cartel en Coachella, donde también interpretaron “Vogue” y “Like a Prayer”. Madonna salió con el mismo atuendo que usó en su propia actuación de Coachella hace 20 años, cuando estaba en la época de su álbum original “Confessions on a Dance Floor”.

Días después del concierto, dijo que ese atuendo había desaparecido y ofreció una recompensa a quien tuviera información sobre su paradero. “Esto no es solo ropa, es parte de mi historia”, escribió Madonna.

Confessions II saldrá a la venta el 3 de julio, poco más de siete años después de su álbum de 2019, Madame X, y más de 20 años después del álbum original Confessions on a Dance Floor.