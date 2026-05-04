Hot Sale: el e-commerce apuesta a la financiación para reactivar ventas + Seguir en









Del 11 al 13 de mayo se desarrollará el Hot Sale, un evento clave del comercio electrónico para levantar ventas.

La próxima semana se desarrollará el Hot Sale.

En un contexto en el que el consumo masivo muestra señales de cautela, el comercio electrónico vuelve a ser protagonista con un evento clave para el sector. El próximo lunes arranca el Hot Sale, que se extenderá hasta el 13 de mayo. En el evento participarán más de 800 marcas con una estrategia clara: apuntalar la demanda a través de descuentos agresivos y, sobre todo, financiación.

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Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el evento llega tras un 2025 en el que el canal digital consolidó su peso dentro del consumo. Según datos del sector, el e-commerce creció un 55% en facturación y alcanzó los $34 billones, con más de 25 millones de compradores online.

Rubros que hoy atraviesan una fuerte caída del consumo, como electrodomésticos e indumentaria, esperan con ansias este evento. Lo que ocurra durante esas 72 horas servirá para medir hasta qué punto las promociones logran reactivar a un consumidor que, golpeado por la pérdida de poder adquisitivo en los últimos años, se volvió más selectivo y planifica cada compra.

Ese cambio de comportamiento explica por qué la financiación gana protagonismo. Las marcas llegan a esta edición con esquemas que priorizan cuotas sin interés, descuentos directos y liquidación de stock. Esto no es casual: en un mercado donde el precio sigue siendo una variable sensible, la posibilidad de pagar en cuotas se convirtió en el principal disparador de decisión. De hecho, para participar del evento, las empresas deben ofrecer al menos un 5% de descuento con tres o más cuotas sin interés, o bien un 10% de rebaja directa sobre el precio de lista.

La relevancia de Shein y Temu como grandes competidores Cabe destacar también que hoy las marcas se enfrentan a un competidor grande: los productos importados. Las plataformas chinas, como Shein y Temu lograron traccionar fuerte a parte del mercado, que hoy las marcas pelean por recuperar.

En este sentido, del lado de la demanda, el desafío estará en sostener el interés. El sitio oficial volverá a concentrar la navegación en 11 categorías y más de 15.000 ofertas, con herramientas diseñadas para facilitar la comparación y mejorar la experiencia de compra. Habrá promociones por tiempo limitado, descuentos más agresivos en horarios específicos y una última jornada con rebajas más profundas para intentar capturar a los indecisos. La edición 2026 también refleja la creciente federalización del comercio electrónico. Cerca del 30% de las empresas participantes provienen del interior del país y casi la mitad son pymes, un dato que da cuenta de cómo el canal digital permitió ampliar la base de oferta más allá de los grandes jugadores tradicionales. Así, el Hot Sale funcionará como vidriera para emprendimientos que, en muchos casos, encuentran en estas fechas su mayor exposición. De todas maneras, el foco de las ventas sigue puesto en la dinámica macro. En un escenario de ingresos ajustados, el evento se posiciona como una oportunidad para adelantar compras o acceder a bienes postergados. Pese a la caída general del consumo, las expectativas en el sector son optimistas. Con una base de usuarios consolidada y una oferta cada vez más diversa, el comercio electrónico apuesta a que el Hot Sale vuelva a traccionar ventas.