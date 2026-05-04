Met Gala 2026 hoy: boicot por el rol de Jeff Bezos, celebridades que no van y todo lo que se puede esperar

Zendaya y Meryl Streep no asistirán al evento, al igual que Zohran Mamdani, el alcalde de Nueva York, en medio de críticas sobre su financiamiento.

La Met Gala 2026 llega con una previa marcada por la controversia . A horas del comienzo, la atención dejó de centrarse únicamente en la alfombra roja para desplazarse hacia el clima de tensión que rodea a la organización , con cuestionamientos públicos y un fuerte debate sobre el financiamiento del evento.

La participación de Jeff Bezos como presidente honorario trajo críticas que ya venían creciendo en ediciones anteriores, mientras que muchas celebridades decidieron no asistir , alimentando las versiones de boicot .

En paralelo, distintas organizaciones y activistas comenzaron protestas en Nueva York que apuntan tanto a la jornada como a las prácticas laborales de grandes corporaciones.

"La Met Gala de Bezos: patrocinada por la explotación laboral” , dice uno de los comentarios en redes sociales, en referencia a las acusaciones que desde hace tiempo rodean a Amazon .

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Cuándo y cómo ver la Met Gala 2026 en Argentina

La Met Gala 2026 se celebra en el Metropolitan Museum of Art durante la noche del primer lunes de mayo, como cada año, con su tradicional alfombra roja que concentra la atención global del mundo de la moda, el cine y el espectáculo.

La transmisión oficial se realiza a través de las plataformas de Vogue, que incluyen su sitio web, su canal de YouTube y TikTok, con cobertura en vivo de la llegada de las celebridades, los looks y las primeras entrevistas. La emisión comienza a las 19 horas (horario Argentina).

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El evento es la principal recaudación de fondos del Costume Institute que, según información difundida por CNN, sostiene una colección que supera los 33.000 objetos que abarcan más de siete siglos de historia de la indumentaria.

El dinero se destina a la compra y preservación de prendas y accesorios, además de mantener la biblioteca especializada del instituto, que cuenta con más de 800 publicaciones periódicas y alrededor de 1.500 archivos de diseñadores.

También financian laboratorios de conservación, espacios de almacenamiento y las salas de exhibición, incluyendo el Centro del Traje Anna Wintour y las nuevas galerías del museo.

Las entradas individuales tienen un valor aproximado de 100.000 dólares, mientras que una mesa completa puede alcanzar los 350.000 dólares. Además, no se trata de un evento abierto al público, ya que solo se puede asistir por invitación directa del museo o de sus organizadores.

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El rol de Jeff Bezos en el Met Gala

La presencia de Jeff Bezos en la Met Gala 2026 como uno de los principales impulsores financieros del evento generó una de las polémicas más fuertes de la edición.

El magnate, junto a su esposa Lauren Sánchez, aparece vinculado a una donación millonaria, que, según reportes, superaría los 10 millones de dólares, destinada al Costume Institute.

La decisión desató críticas dentro del mundo de la moda, el arte y los movimientos sociales, que cuestionan el peso creciente de los multimillonarios en espacios culturales de alto perfil.

Esta mañana, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), el Strategic Organizing Center y el Amazon Labor Union presentarán un "Ball Without Billionaires" (Baile sin multimillonarios), un desfile de moda en el centro de Nueva York en el que trabajadores de empresas como Amazon, Whole Foods, The Washington Post, Starbucks y Uber harán de modelos.

“Si hay ese dinero para patrocinar esta gala, también debería haber dinero para pagarles justamente a los trabajadores”, dijo Cindy Castro, una diseñadora.

Las protestas incluyeron afiches con consignas de boicot (“Boycott the Bezos Met Gala”) y referencias directas a las firmas del empresario antes mencionadas, donde hay históricas denuncias sobre malas condiciones laborales.

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“Quiero crear conciencia sobre los problemas de seguridad que estamos teniendo en los almacenes de Amazon”, dijo April Watson, empleada de Amazon en el noreste de Georgia para CNN. En la entrevista destacó que tanto ella y sus compañeros están bajo presión para recoger y empacar a ritmos cada vez más rápidos, recibiendo advertencias de que pueden llevar al despido cuando su rendimiento cae un 5%.

“Cuando intento trabajar rápido con artículos muy pesados, es fácil que me exceda, y eso me ha llevado a lesionarme”, detalló y explicó: “Quiero hacer lo que pueda para ayudar a que haya un cambio sistémico que haga el almacén más seguro para empleados como yo”.

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Desde el museo, la postura oficial defiende a los donantes privados. El director del Met, Max Hollein, sostuvo: "Esto no es un espectáculo en Amazon. Esto no es un espectáculo sobre los vestidos de Lauren Sánchez. Hay que tener muy claro que lo que nuestros donantes están apoyando es el programa del Met, y las ideas de nuestros curadores, y la integridad de la institución”.

“Y no lo quieren de otra manera. Esos son exactamente los donantes que queremos, y esos son los donantes que museos como el nuestro necesitan tener”, dijo.

Anna Wintour, principal organizadora de la gala, señaló a CNN a finales de 2025 que Sánchez sería “un activo maravilloso para el museo y el evento”, y la calificó como una “gran amante del vestuario y, obviamente, de la moda”.

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Celebridades que no van a estar presentes

La Met Gala 2026 también se caracteriza por una lista de ausencias que generó fuerte repercusión. Entre los nombres más destacados figura Meryl Streep, quien habría decidido no asistir en medio del clima de controversia que rodea a Bezos.

Su presencia iba a generar especial expectativa este año por el estreno de "The Devil Wears Prada 2", donde interpreta a un personaje inspirado en Anna Wintour.

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Otra baja confirmada es Zendaya, una de las figuras más esperadas de la alfombra roja en los últimos años. Aunque su entorno oficial atribuye la decisión a problemas de agenda.

También circula la posibilidad de que Lady Gaga no participe, aunque su llegada no fue descartada por completo.

Por otro lado, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó que no asistirá, rompiendo con una tradición habitual.

“Mi prioridad también es la asequibilidad y lograr que la ciudad más cara de Estados Unidos sea asequible, y en eso es en lo que voy a dedicar gran parte de mi tiempo”, declaró al sitio de noticias "Hell Gate" el mes pasado.

A pesar de la controversia, la gala, que este año tiene como consigna “Fashion is Art”, contará con figuras como Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams como co-anfitrionas, junto a Wintour.