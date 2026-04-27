Madonna y Sabrina Carpenter anunciaron el lanzamiento de su single en colaboración "Bring Your Love"

Madonna y Sabrina Carpenter lanzarán oficialmente su dúo "Bring Your Love" esta semana, según confirmaron las artistas el lunes, tras estrenar la canción en Coachella durante la actuación estelar de Carpenter en la segunda semana del festival.

“Tenemos algo que decir al respecto”, escribieron Madonna y Carpenter en el pie de foto de una publicación de Instagram, confirmando que la canción se lanzaría a las 3 de la tarde del 30 de abril.

La canción llega mientras Madonna continúa intensificando la promoción de su próximo álbum, Confessions II, su primer disco en siete años. La superestrella del pop ofreció un concierto sorpresa en el famoso bar The Abbey de West Hollywood el fin de semana, y también comenzó a promocionar el álbum en la aplicación de citas gay Grindr a finales de la semana pasada.

El pasó de Madonna y Sabrina Carpenter por Coachella

Madonna y Carpenter interpretaron “Bring Your Love” durante la muy comentada aparición sorpresa de Madonna en el concierto de Carpenter como cabeza de cartel en Coachella, donde también interpretaron “Vogue” y “Like a Prayer”. Madonna salió con el mismo atuendo que usó en su propia actuación de Coachella hace 20 años, cuando estaba en la época de su álbum original “Confessions on a Dance Floor”.

Días después del concierto, dijo que ese atuendo había desaparecido y ofreció una recompensa a quien tuviera información sobre su paradero. “Esto no es solo ropa, es parte de mi historia”, escribió Madonna.

Confessions II saldrá a la venta el 3 de julio, poco más de siete años después de su álbum de 2019, Madame X, y más de 20 años después del álbum original Confessions on a Dance Floor.