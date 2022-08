Madonna cumple 64 años y prepara su propia película

"He tenido una vida extraordinaria y tengo que hacer una película extraordinaria", señala Madonna. "También es un ataque preventivo porque había mucha gente intentando hacer películas sobre mí. La mayor parte de ellos, hombres misóginos. Así que he puesto el pie en la puerta para decir 'Nadie va a contar mi historia salvo yo".

Si bien la vida de Madonna está llena de historias que darían para grandes momentos de cine, desde su turbulenta relación con su padre a sus días como chica del guardarropa en el club Danceteria de Nueva York (junto al pintor Keith Haring), la artista está yendo más allá de lo que exige el deber para preparar el filme, cuya historia terminará con su Blond Ambition Tour de 1990.

De esta manera, el proceso de selección que nombró a Julia Garner como posible protagonista del filme tuvo etapas como esas sesiones de coreografía de 11 horas, supervisadas tanto por el coreógrafo habitual de la estrella como por la cantante en persona.

Madonna es una de las artistas musicales más importante de los últimos tiempos. Muchas de sus canciones han alcanzado el número uno en las listas musicales de varios países alrededor del mundo; sus mayores éxitos incluyen temas como "Like a Virgin", "Material Girl", "Papa Don't Preach", "La isla bonita", "Like a Prayer", "Express Yourself", "Vogue", "Take a Bow", "Frozen", "Music", "Hung Up" y "4 Minutes". Sin dudas ver su vida en el cine resulta un atractivo más en la historia de la denominada "Reina del pop".