45 años de la muerte de Elvis Presley: larga vida al rey

Mientras trabajaba como camionero para la Crown Electric Sam lo llamó para una sesión, al llegar al estudio le dijo "Si logro que un blanco cante como un negro me hare millonario", casi al final de la sesión, con un Sam Phillips un tanto decepcionado, Elvis interpretó "That's All Right", Sam quedó perplejo, "No se lo que hizo, pero por favor hágalo de nuevo". La grabación fue transmitida el 8 de Julio de 1954, la repercusión generada desbordó todas las previsiones, había nacido "El Rey".

Su revolución, la explosión comercial, las magníficas composiciones, su brillante despliegue escénico, las controversias, su decadencia y muerte lo sitúan en la cima de la historia del Rock & Roll, aunque la palabra "muerte", en él, perdió su significado, ningún artista sigue tan vivo como "Elvis". Admirado, venerado, imitado, respetado y recordado como ningún otro artista, su legado sigue vivo en todos los rincones del mundo a 45 años de su partida.

Subastarán colección de joyas de Elvis Presley

A caballo del éxito mundial del filme biográfico "Elvis", la exesposa del artista anunció que el 27 de agosto saldrá a subasta una colección de joyas del "Rey del Rock".

Se trata de una colección de joyas que Elvis Presley regaló a su manager, el coronel Tom Parker, interpretado en el filme por Tom Hanks.

Priscilla Presley, de 77 años, aseguró que decidió apoyar la subasta en parte porque estaba cansada de ver tantos artefactos falsos de Elvis a la venta.

La colección está compuesta por 200 artículos, incluidos anillos de oro incrustados con joyas, gemelos, relojes y cadenas, que fueron sido reunidos por GWS Auctions.

También incluye la guitarra tocada por Elvis durante su famoso especial de televisión de regreso ('68 Comeback Special), emitido por la NBC el 3 de diciembre de 1968 y que marcó el regreso de las actuaciones en vivo de Presley, quien había abandonado las giras siete años atrás, cuando se dedicó tiempo completo a su carrera en el cine.

"Hay tanto producto por ahí que no es auténtico en absoluto y eso me preocupa. Quiero saber con seguridad que eso va a ir a alguien que se va a cuidar de ello, me encanta", resaltó la actriz y empresaria citada por la agencia ANSA.

Priscilla se casó con Elvis en 1967, con quien tuvo una única hija, Lisa Marie Presley. La pareja se separó en 1972 y se divorció en 1973.