Las 3 películas de Netflix que no te podés perder en Semana Santa

La plataforma de streaming cuenta con varios títulos acordes a la fecha, que invitan a su audiencia a reflexionar.

La plataforma de streaming cuenta con títulos que abordan la importancia de estas fechas.

Con Semana Santa llegan merecidos días de descanso, y si bien muchos aprovechan para realizar alguna escapada rápida, otros optan por quedarse en sus hogares para recargar energías y continuar con sus actividades. Es allí donde Netflix se convierte en el aliado ideal para pasar esas jornadas libres de forma entretenida.

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Pero también es importante que este tipo de asuetos inviten a la reflexión, y la plataforma de streaming cuenta con obras que retratan lo ocurrido tanto a nivel religioso como histórico. Estas cintas, además, generan un fuerte debate, ya sea por el mensaje que intentan transmitir o por la crudeza de sus imágenes.

La historia de esta producción de 2018 se sitúa en la antigua Roma bajo el sangriento mandato del emperador Nerón . En una época donde el cristianismo era perseguido, James Faulkner interpreta a Pablo, quien espera su ejecución en una oscura celda del imperio tras haber sido un implacable cazador de creyentes.

La plataforma de streaming es un gran aliado de la gente durante los feriados.

La trama avanza cuando el médico Lucas , interpretado por Jim Caviezel, decide infiltrarse en la prisión de máxima seguridad arriesgando su propia vida para asistir a su amigo. El objetivo de estos encuentros clandestinos es lograr transcribir las memorias y enseñanzas del apóstol antes de que se concrete su condena a muerte.

De esta manera, los escritos buscan sortear a los guardias romanos para llegar a las distintas comunidades que viven escondidas, detallando cómo se organizaron los primeros cimientos de la fe durante una etapa de persecución extrema.

Embed - PABLO EL APÓSTOL DE CRISTO. Tráiler Oficial en español | Sony Pictures España

Los Dos Papas

Este largometraje de Netflix viaja hasta el Vaticano para mostrar el histórico encuentro entre el Papa Benedicto XVI y el cardenal Jorge Bergoglio. Anthony Hopkins y Jonathan Pryce interpretan a estos líderes religiosos con visiones completamente opuestas sobre la Iglesia Católica, en medio de una crisis institucional sin precedentes.

Bajo la dirección de Fernando Meirelles, el relato se adentra en la intimidad de estas dos figuras de poder mientras recorren los pasillos de la Santa Sede y discuten sobre sus pasados.

Embed - Los dos papas | Tráiler oficial | Netflix

El guion reconstruye los eventos reales, los debates teológicos y las tensiones internas que se vivieron a puertas cerradas antes de la sorpresiva renuncia del pontífice alemán. El foco de la cinta está puesto exclusivamente en cómo ambos hombres establecen un diálogo complejo para definir la transición de mando y el futuro de la religión.

La Pasión de Cristo

Mel Gibson dirigió esta exitosa obra que reconstruye las últimas doce horas de vida de Jesús de Nazaret en la Jerusalén ocupada por el Imperio Romano. Jim Caviezel interpreta al protagonista en una versión cruda que abarca desde la traición de Judas en el huerto hasta el momento de la crucifixión.

Embed - La Pasion de Cristo 2004 Trailer (HD)

Para lograr una representación fiel de la época, la cinta fue filmada íntegramente utilizando lenguas antiguas como el arameo, el latín y el hebreo. El elenco central se completa con las actuaciones de Maia Morgenstern en el rol de la Virgen María y Monica Bellucci como María Magdalena, quienes siguen de cerca el recorrido del protagonista.

Toda la producción se enfoca de manera estricta en detallar el castigo físico, los juicios previos y el calvario descrito en los textos históricos, sin omitir la violencia de las condenas romanas.