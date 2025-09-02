Malas noticias para los fans de Sex Pistols: Steve Jones se fracturó la muñeca y se reprograma el show en Argentina

El show iba a ser el 11 de septiembre en el Estadio Obras y prometía ser una entrega de punk histórica para la música y nuestro país.

Malas noticias para los fans, el punk más crudo, provocador y legendario de los icónicos Sex Pistols junto a Frank Carter demorará su llegada a la Argentina. El show del 11 de septiembre en el Estadio Obras será reprogramado por una lesión del guitarrista Steve Jones .

No hay todavía una nueva fecha confirmada oficialmente para el show de Sex Pistols en Argentina.

"Tenemos una noticia desafortunada que compartir sobre nuestras próximas presentaciones en Norteamérica y Sudamérica. Dejaremos que Steve explique lo que esta pasando:

'Traigo buenas y malas noticias. ¿Cuál quieren primero? Bueno, l as malas: me fracturé la muñeca, así que lamentablemente no podremos hacer shows por un tiempo .

Las buenas noticias son que el cirujano me dijo que voy a estar al 100% en plena forma en un futuro no muy lejano. ¡La otra buena noticia es que en unos días cumplo 70!

Dios los bendiga, y que Dios salve la muñeca'.

Los shows serán pospuestos y reprogramados una vez que Steve esté completamente recuperado".

Con un solo álbum editado y una actitud que redefinió generaciones, los Sex Pistols cambiaron la historia del rock para siempre. Surgidos en el Londres de mediados de los 70, fueron la explosión sonora de una juventud desencantada. Himnos como "Anarchy in the UK", "God Save the Queen" y "Pretty Vacant" no solo incendiaron al establishment británico, sino que dejaron una huella imborrable en todo el planeta.

El regreso de Sex Pistols

La banda con Steve Jones, Glen Matlock y Paul Cook sorprendió al mundo con el anuncio de una nueva gira y un nuevo vocalista: el carismático y explosivo Frank Carter. En 2025, la banda demostró que no es un recuerdo del pasado, sino una fuerza que aún provoca y sacude. A más de 45 años de su aparición, su legado sigue siendo más vigente que nunca. Verlos en vivo no es solo asistir a un concierto: es ser parte de la historia, de una banda que abrió el camino para miles de grupos y movimientos posteriores. Su música no envejece: sigue siendo rabia, crítica y libertad pura.

En agosto de 2024, dieron un show memorable en el Bush Hall de Londres, y en marzo de 2025 sorprendieron con una presentación en el 100 Club. Este año también realizaron una mini-gira por Australia y Nueva Zelanda, además de presentaciones exitosas en los festivales europeos Sweden Rock, Greenfield, Rock for People, Download, Hellfest y Tons of Rock.