"Malvinas como nunca se contó": llega a los cines el documental "1982: la gesta"

Compuesto por imágenes y videos de archivo e ilustraciones que fueron animadas para el film, la película se apoya en entrevistas a 22 Veteranos de Guerra de Malvinas (VGM) y relata, en orden cronológico, sus principales hitos, al tiempo que busca deconstruir ideas “victimizantes” como la de “los chicos de la guerra”.

"Por ahí durante las últimas décadas se hizo mucho énfasis sobre cosas de Malvinas que no eran tan generalizadas, entonces dijimos 'bueno, que lo cuenten los Veteranos'", dice Canale a Ámbito, en vísperas del estreno. A continuación, el diálogo completo.

Periodista: ¿Cómo fue la génesis de “1982: la gesta”?

Nicolás Canale: El tema me interesaba desde hace mucho tiempo. En 2019 viajé con amigos a las Islas. La idea de hacer algo con Malvinas venía de hace rato. El año pasado, cuando veíamos que se venían los 40 años de la guerra, decidimos hacer algo sí o sí. Primero recibí una propuesta de un primo mío de hacer algo en otro formato. Eso se cayó. Después me llamó otra persona que me conoce. Se fueron acumulando las ideas y dijimos “algo tenemos que hacer, activemos. Para llegar bien al 2022, hagamos un documental; empecemos a entrevistar veteranos que después ya no van a estar. De paso, vamos documentando esos testimonios y hacemos un documental que documente toda la gesta”.

P.: ¿Qué referencias tuviste para iniciar con el proyecto?

N.C.: Un poco de todo. En realidad, libros he leído. No fue uno puntual. Yo iba a escribir un largometraje de ficción sobre la historia del veterano Esteban Tires, basado en un relato de Jorge Fernández Díaz que contaba muy bien esa historia. Me reuní varias veces con Esteban para entrevistarlo. Como es ficción y es muy cara, quedó frenada. Fue algo que me hizo meterme más en el tema. Vi los documentales de Sandro Rojas Filártiga, que entrevistó a muchísima gente que participó del conflicto, incluso a muchos que ya no están. También de escuchar testimonios, en vivo y por videos, de distintos veteranos.

P.: ¿Qué te interesaba contar de Malvinas en estos 40 años?

N.C.: Queríamos contar, por un lado, globalmente toda la guerra de principio a fin, pero a través del testimonio de los veteranos. A partir de lo que ellos hacían, ir malvinizando contra muchas ideas que se fueron vertiendo en las últimas décadas, como la de "los chicos de la guerra", que los mismos veteranos desmienten; que te dicen "yo no me sentía un chico de la guerra. Cuando me dicen 'chico de la guerra', me ofendo". "Yo era un joven, estaba en la plenitud de mi vida, pero fui por la Patria. Estaba con todas las ganas", te dicen. No ir contra algo. Puede haber casos durísimos, hubo un montón de cosas que pasaron. Por ahí durante las últimas décadas se hizo mucho énfasis sobre cosas que no eran tan generalizadas, entonces dijimos "bueno, que lo cuenten ellos". Con un grupo de amigos muy metidos en el tema hicimos una lista de veteranos. Empezamos por ahí.

1982 La Gesta | TRAILER OFICIAL #2 | ESTRENO 20 DE OCTUBRE 2022

P.: ¿Cómo eligieron a los 22 veteranos que participan del documental?

N.C.: Pensamos, por un lado, poder contar lo que fue el conflicto de principio a fin. Teníamos que tener algún veterano que hubiera estado en Darwin, alguno que hubiera estado en San Carlos, alguno de la Fuerza Aérea, alguien que haya estado en Puerto Argentino. Cubrimos un poco todos los hitos de la guerra. Además, tenía que haber gente de las tres fuerzas. El objetivo principal es honrar a los héroes de Malvinas: a los caídos y a los que todavía están entre nosotros. Ellos dicen que no se consideran héroes, pero para todos nosotros lo son, como lo son para la mayoría de los argentinos.

P.: El lema de la película es "Malvinas como nunca se contó", ¿de qué se trata?

N.C.: De malvinizar: contarla bien, de forma profesional, ágil, que sea interesante y con testimonios de los veteranos. Eso más que nada.

P.: ¿Sentís que estos 40 años brindaron un marco propicio para una película como 1982: la gesta?

N.C.: Yo creo que sí. Cerca del 2 de Abril, varios medios importantes, que antes no le daban mucha bolilla al tema, hicieron cosas muy importantes. Son medios que por ahí no les interesaba o mostraban un costado bastante desdibujado de lo que fue la gesta de Malvinas. Este año, tuvieron una mirada bastante más alineada, muy positiva. Espero que eso no vuelva para atrás, que sigamos en ese sentido. Para un familiar de alguien que fue a Malvinas, para una madre, una hija o para algún familiar de un caído, que le digan que no fue para nada, que fue solo por la decisión de un presidente borracho, es lo peor que le podés decir. Es hacerles sentir que su hijo o su padre, según el caso, fue allá a morir al pedo prácticamente. El espíritu de la película un poco es ese, decir dieron todo por la Patria. Los caídos y los que volvieron también. Más allá de las decisiones políticas, si estaba bien ir o no, ellos fueron individualmente como personas a darlo todo por la Patria, que en definitiva somos nosotros, los que habitamos este suelo tan querido.

1982 LA GESTA_Cine_version_Final_Master_1080_V04.00_08_18_24.Imagen fija052.jpg

P.: ¿Fue fácil el acceso al material histórico?

N.C.: Sacamos material de todos lados. La Armada nos dio un montón de material, algunas cosas inéditas. Después, hay material que no encontramos la fuente y estaba en YouTube o a mano. Dentro del equipo hay varios malvineros, así que teníamos material. Cuando entrevistamos a Roberto Reyes, el nos dio un pendrive con un montón de fotos que tenía de allá. Usamos algunos cuadros de artistas argentinos que hicieron cosas sobre Malvinas. Los animamos para darles movimiento. Según lo que queríamos contar, íbamos buscando por todos lados.

P.: En 2019 estuviste en Malvinas, ¿qué te aportó ese viaje a la hora de dirigir la película?

N.C.: Para mí fue un antes y un después. Yo fui porque ya el tema Malvinas me interesaba. Me movía, ya estaba metido. Estar ahí fue una cosa muy fuerte. Estar en Darwin, en el cementerio. Incluso acampar en Monte Dos Hermanas, por ejemplo. Cosas así fueron muy movilizadoras. Si bien no grabé material ahí, porque ni siquiera estaba la idea del documental, sí aparecen un par de fotos en la película. Fue importante por el hecho de comprometerme aun más con la causa.

1982 La Gesta back (8).jpeg

P.: ¿Qué esperás de la película? ¿Qué te gustaría que pase con ella?

N.C.: Hicimos algunas funciones privadas y gracias a Dios tuvo muy buena recepción. Vi gente emocionada, mucho agradecimiento. En general, la gente sale muy contenta y entusiasmada. Me preguntan cuándo sale y cómo hacer para que llegue a las ciudades, a los colegios y las escuelas. Después surgió la posibilidad de estrenar en cines. Ahora estamos con toda la parte de difusión. Sabemos que va a gustar mucho, pero como somos una productora chica, sin mucho presupuesto, estamos muy a pulmón. Hay gente que le va a interesar mucho ir a verla pero capaz que ni se entera. En el mundo malvinero se espera hace años algo lindo, que cuente la gesta de Malvinas. No lo hubo, por lo menos en cine. Y cuando hubo, muchos se sintieron decepcionados. Creo que entre los que están esperando la película hay mucha expectativa. Esperemos no defraudarla, pero creo que va a gustar mucho.

P.: ¿Sentís que falta un cine de corte “nacionalista”, si se quiere, al estilo norteamericano?

N.C.: Claro, ¿cuántas películas tiene Estados Unidos de lo que hicieron sus fuerzas armadas en el mundo? Y los ensalzan y reciben con honores y los tratan con mucho respeto. Acá nos falta bastante eso. Ojalá se esté empezando un camino de malvinización desde el cine y la televisión. Que se cambie un poco la mirada que se venía teniendo. Yo creo que va por ese lado. Cada vez hay más jóvenes que están interesados por el tema; que le ponen mucha garra y organizan cosas: charlas, conferencias, difusiones. Uno cuando va por la calle o por la ruta ve un montón de autos o carteles con las Malvinas. Lo tenemos muy presente en general. No creo que se vea lo mismo en Londres, por ejemplo.

P.: También hay diferencias presupuestarias...

N.C.: Obviamente, tenemos otros presupuestos y es más difícil todo. Sobre todo para hacer cosas de calidad, es a lo que apuntamos. El siguiente paso nuestro sería meternos en ficción, pero es muy caro. Esta película la hicimos sin ningún apoyo del INCAA. Un poco para ser independientes en lo que queríamos contar y también por los tiempos. Decidimos hacerla a fines del año pasado. Si nos metíamos para presentarla el INCAA o para los subsidios, cuando llegaran ya se había ido todo este año. Queríamos mostrarla en el 40 aniversario. La hicimos toda muy a pulmón, buscando ayuda y donaciones.

P.: Decís que no tuviste financiamiento del INCAA, ¿cómo fue la producción de la película?

N.C.: La verdad, la hicimos muy a pulmón, con nuestra productora, “El Faro”. No la podría haber hecho sin el apoyo de mis socios Claudia Echeverría y Matías Payer. Yo les traje el proyecto. Ellos no estaban muy metidos en el tema Malvinas, me dieron el apoyo de una y se involucraron desde el principio. Matías cuenta que se malvinizó trabajando en la película. Claudia, que es chilena, es hija un de piloto de la Fuerza Aérea de Chile y se enamoró de Malvinas y de los héroes nuestros.

P.: Uno de los puntos altos de la película lo marca el ingreso de la Fuerza Aérea, ¿cómo pensaste esas secuencias?

N.C.: Sí, el papel de la Fuerza Aérea en Malvinas fue de los más reconocidos mundialmente. Lo que me gusta de esa parte es que lo contamos también a través de los ojos de un soldado del Ejército, no solo de los pilotos. Quedaron muchas cosas afuera. En la película no hay muchas historias personales de cada uno, porque no entraban en la película. Hay cosas más generales, para poder contar globalmente todo. Anécdotas y algunas cositas, pero teníamos material para tirar al techo. Queremos sacar algo en capítulos completos, con cada uno de los que entrevistamos. Habrá sido una hora y media, dos, de entrevista con cada uno. De eso usamos 10 minutos más o menos.

View this post on Instagram A post shared by 1982 La Gesta (@1982lagesta)

P.: ¿Piensan hacer algún ciclo como correlato con ese material?

N.C.: Nos gustaría hacer de cada entrevista una especie de documental específico de esa persona y sacarlo por capítulos. Todavía no arrancamos. Será trabajo para encarar el año que viene. No queremos que quede ahí guardado porque está muy bueno el material.

P.: ¿Qué le dirías al público para que vea la película?

N.C.: Primero, que vengan al cine a apoyar, porque esto lo hicimos muy a pulmón y necesitamos que el que está interesado vaya al cine. Que no lo deje para después. Las primeras semanas, si no nos va bien, no va a seguir en cartelera. Va a ser difícil que la puedan volver a ver y esto se hizo muy a pulmón. Toda la difusión es por nuestras redes sociales. No tenemos carteles en la vía pública, no tenemos publicidades ni en la tele ni en la radio. Yo creo que les va a encantar la película. No lo digo porque la hayamos hecho nosotros, sino porque es lo que veo en la reacción de quienes ya la vieron. Esperamos que puedan ir todos. Ojalá que si le va bien pueda ampliarse la cantidad de salas a otros lugares donde por ahora no va a estar.

"1982: la gesta" se podrá ver en los cines de la Cadena Cinemark-Hoyts entre los días 20 y 26 de octubre.