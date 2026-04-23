Entre pocos estrenos y muchas miradas, el cine argentino se reinventa Por Paraná Sendrós + Seguir en









La cartelera ofrece apenas dos producciones nacionales, una en salas y otra en Netflix, pero suma cinco preestrenos en funciones únicas del Cine Gaumont, con una programación diversa que va del cine social al documental histórico y cultural.

Se estrena “Dreamflow”, un documental de Gabriel Fiszman.

Esta semana se estrenan solo dos películas nacionales (una en salas, otra en Netflix), pero otras cinco se preestrenan en las ya clásicas “funciones únicas” del Gaumont, donde se destaca “Dreamflow”, filmada en la India.

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En salas, no muchas, aparece la platense “Instante”, obra escrita y dirigida a varias manos, en un trabajo colectivo que registra cuatro libretistas, tres directores y dos historias de amor. Así, en un grupo de contención para enfermos de cáncer dos jóvenes pacientes se conocen, se pelean, se enamoran y se sostienen mutuamente, mientras la terapeuta del grupo busca su propia contención en un colega de mayor edad y experiencia. El planteo es bueno, pero los diálogos, las situaciones y la dirección de actores pudieron ser más incisivos. Dirección, Daniel Silveira, Pablo Bustos y Alvaro Galarza. Intérpretes, Magui Bravi, Alejandro Fiore, Pablo Yotich, Manuela Viale (ambos también colibretistas), Juan Paya y en breves escenas, desperdiciados, Lorena Acuña y Mosquito Sancineto.

El que no desperdicia nada es Alejandro Hartmann, autor de buenos documentales sobre los casos de María Marta, Rodolfo Cabezas y Nahir Galarza, que ahora profundiza en otro asunto policial famoso, el de Yiya Murano. Ya le dedicaron un capítulo de “Mujeres asesinas”, una miniserie, hasta una obra musical. ¿Ya estaba todo dicho? Hartmann escarba donde nadie lo hizo hasta ahora, en el propio expediente, encuentra al comisario Horacio Romeo, que tuvo a cargo la investigación, da el debido lugar a la periodista Virginia Messi y a Martín Murano, ubica también a familiares de las víctimas. En fin, hace una historia completa, pero además recuerda la época y la típica fantasía de hacer dinero con alguna “cadena de la felicidad”, y abarca también el fenómeno de “la Yiya” como personaje popular, manifiesto en muñequitos, remeras, vajillas, saludos para el Día del Amigo. Hasta fue invitada a la televisión. Ella tuvo su cuarto de hora de popularidad. Después se murió sola, olvidada en un asilo. Un acierto, el subtítulo del documental: “Muerte a la hora del té”. Parece propio de una novela de Agatha Christie, o alguna comedia inglesa de viejos tiempos.

Funciones únicas Mostrando un criterio de programación más amplio de lo que se piensa, pero manteniendo también la restricción a una sola función, el Gaumont anuncia en su sección Funciones únicas, siempre a las 20 hs, cinco documentales totalmente distintos entre sí: hoy, “Dreamflow”, de Gabriel Fiszman, sobre el trabajo educativo y social de la argentina Jesumiel Barra entre los chicos de las orillas del Ganges, un río tan sagrado como contaminado, todo esto en el relato de uno de sus exalumnos y ahora maestro, película que debería darse toda la semana; mañana, “Los caminos del Che”, de Pablo Mensi, sobre el segundo viaje de Ernesto Guevara por Latinoamérica, según relato de su amigo Carlos “Calica” Ferrer, que lo acompañó hasta Ecuador; sábado y martes, “Rocambole en el camino”, de Marcia Paradiso y Matías González, retrato de Ricardo Cohen, el Mono Cohen, artista visual, creador de la imagen de Los Redonditos de Ricota; domingo, “Amantes en el cielo”, de Fermín de la Serna, viaje de dos cocineros transexuales a bordo de un carguero por el Amazonas peruano, lindamente fotografiado; lunes, “Las vidas de un vestido”, de Paula Kleiman, cálido acercamiento a la vida y los sueños de los habitantes de La Casa del Teatro, esa admirable institución creada hace casi un siglo por la esposa del presidente Torcuato de Alvear; y miércoles, “Una y mil veces”, de Ernesto Fontán, encuentro con los uruguayos que en su juventud integraron el Ejército Sandinista en lucha contra el dictador Anastasio Somoza, algunos como paramédicos y otros directamente como soldados.

Lo dicho, un amplio criterio de programación.