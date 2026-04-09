Maroon 5 regresa a la Argentina: cómo y dónde comprar las entradas + Seguir en









La banda estadounidense llega al país en lo que será su quinta visita.

La banda liderada por Adam Levine vuelve al país.

Cuatro años después de su última visita, la banda multi-platino Maroon 5 confirma su regreso a Argentina. El esperado reencuentro será el 3 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro, con producción de DF Entertainment.

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Allá por noviembre de 2008, Maroon 5 pisaba suelo argentino por primera vez y hacía un show en el Luna Park. A este show le siguieron tres más en 2012, 2016 y 2022, en los que el grupo formado en Los Ángeles siguió afianzando su relación con el público local. El 3 de septiembre será una oportunidad imperdible de formar parte de la historia de una de las bandas más importantes de su generación.

Cómo y dónde comprar las entradas para Maroon 5 en Argentina La venta de entradas estará disponible en preventa para clientes Macro VISA desde el 14 de abril, a partir de las 10:00 horas, mientras que la venta general abrirá el 16 de abril, también a las 10 horas. Los clientes de VISA Macro tendrán seis cuotas sin interés en cualquiera de las instancias de venta. La única plataforma habilitada para la compra de entradas es All Access.

MAROON5-ANUNCIO-FEED Precios para ver a Maroon 5 en Argentina

PITS – $320.000 + s/c

CAMPO DELANTERO – $190.000 + s/c

CAMPO GENERAL – $95.000 + s/c

PLATEA 1 – $250.000 + s/c

PLATEA 2 – $240.000 + s/c MAROON5-MAPA_PRECIOS-640x640 Desde que sacaron su octavo disco, Love Is Like, en agosto del año pasado, la banda conformada por Adam Levine, Jesse Carmichael, James Valentine, Matt Flynn, PJ Morton y Sam Farrar se encuentra en un tour internacional que ya los ha llevado por ciudades de Estados Unidos y Europa. El álbum marca un retorno a las formas esenciales de sus inicios: la composición colectiva como eje del proceso creativo. También cuenta con la colaboración de varios artistas del mundo del rap: a la canción que da título al disco se suma Lil Wayne, a “I like it” Sexyy Red, y Lisa presta su voz en “Priceless”.

Con más de dos décadas de carrera, el grupo que sorprendió al público con su combinación de pop, rock y funk construyó una trayectoria que incluye tres premios Grammy, más de 100 millones de discos vendidos y una presencia potente y sólida en los escenarios de todo el mundo. Su repertorio está colmado de hits reconocibles como “This love”, “Sunday morning”, “She will be loved”, “Moves like Jagger”, “Payphone” y “Sugar”, que mantienen su vigencia con más de 30 mil millones de reproducciones en Spotify. En 2023 los músicos lanzaron su residencia en Las Vegas, M5LV, que se extendió hasta 2025, fue un éxito de ventas y tuvo una respuesta favorable de la crítica especializada.

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