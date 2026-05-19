Hayley Williams llega a la Argentina y confirma nueva sede para su show: cómo y dónde comprar las entradas

Hayley Williams , la emblemática voz del rock y la banda Paramore, confirmó su debut solista en el país para el próximo domingo 15 de noviembre en un nuevo venue: el Estadio Malvinas Argentinas , donde ya se presentó en 2013 junto a Paramore, bajo la producción de DF Entertainment y Live Nation.

Para hacer esta noche aún más especial, la talentosa cantautora Annie DiRusso se sumará como artista invitada para encender los motores en todos los shows de Latinoamérica y Puerto Rico, un recorrido que ya palpita el furor de la gira con funciones totalmente agotadas en San Pablo.

Los tickets estarán disponibles desde el 20 de mayo a las 10:00hs en una preventa exclusiva para fans registrados en HW WQ y el 21 de mayo a las 13:00 hs para el público general con cualquier método de pago, únicamente en allaccess.com.ar.

El show es parte de la expansión de la gira mundial “The Hayley Williams Show” que tendrá como eje central su tercer disco de estudio, Ego Death at a Bachelorette Party -lanzado en agosto de 2025 y recientemente nominado a cuatro premios Grammy-, pero también celebrará sus otros dos álbumes solistas: Petals for Armor (2020) y Flowers for Vases / Descansos (2021) y sumará varias sorpresas pensadas especialmente para esta vuelta.

Hayley Williams, la música y Paramore

Hayley Williams es una cantante, compositora y música ganadora de tres premios GRAMMY, reconocida a nivel mundial como la líder indiscutida y el alma de la legendaria banda de rock Paramore. Dueña de un rango vocal increíble y una presencia escénica única, la revista Billboard la ubicó en el puesto #13 de su lista de los 50 mejores cantantes de rock de todos los tiempos. Señalada como una gran fuente de inspiración por artistas actuales como Chappell Roan, Doechii y Billie Eilish, Hayley también dejó su marca en una enorme variedad de álbumes como colaboradora invitada, incluyendo los recientes “Seein’ Stars” de Turnstile, “I Like It I Like It” de Moses Sumney, y “Castles Crumbling” junto a Taylor Swift. Es así como la propia Taylor invitó a Paramore para abrir el show de apertura de The Eras Tour en Arizona, sumándolos luego para precalentar cada una de las fechas de su masiva etapa europea.

Su camino a la gloria internacional empezó temprano y la está llevando cada vez más lejos. A los 16 años, Hayley puso a Paramore en el mapa mundial con el lanzamiento de su álbum debut All We Know Is Falling. A partir de ahí, construyó una trayectoria intachable de éxitos globales como Riot! y Brand New Eyes, hasta llegar al consagratorio This Is Why, un disco maduro que se llevó dos Grammys y pasó a la historia al convertir a Paramore en la primera banda liderada por una mujer en ganar la categoría de Mejor Álbum de Rock en sus 31 años de existencia.

Hoy, la artista pisa fuerte en su faceta solista y llega en su momento más alto a la Argentina, tras acumular cuatro nominaciones clave en la última edición de los GRAMMY y luego de los sold-outs absolutos e instantáneos en venues icónicos como el Espaço Unimed en San Pablo, el Forest Hills Stadium en Queens y el mítico Hollywood Bowl en Los Ángeles.