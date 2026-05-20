Zakk Wylde vuelve a la Argentina con un show dedicado a Black Sabbath: cómo y dónde comprar las entradas + Agregar ámbito en









En esta ocasión, adquiere un carácter especial como homenaje a Ozzy Osbourne, figura central en la vida y carrera del guitarrista y cantante.

Zakk Wylde vuelve al país con un show muy especial.

Zakk Wylde, el legendario guitarrista de Ozzy Osbourne regresará al país para presentarse con Zakk Sabbath, proyecto en el que celebra la obra de Black Sabbath. La cita es el 22 de octubre en El Teatro Flores, Av. Rivadavia 7806, C.A.B.A.

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En esta ocasión, adquiere un carácter especial como homenaje a Ozzy Osbourne, figura central en la vida y carrera de Zakk Wylde.

Cómo y dónde comprar las entradas para Zakk Sabbath en el Teatro de Flores Las entradas para el show del 22 de octubre en el Teatro de Flores están disponibles a través de Sistema Passline.

ZakkSabbath flyer 1 Zakk Sabbath es la banda tributo liderada por Zakk Wylde, reconocido guitarrista y vocalista mundialmente famoso por su trabajo con Ozzy Osbourne y fundador de Black Label Society. Esta propuesta musical ofrece un viaje potente e intenso por los clásicos de Black Sabbath, con la autenticidad de quien compartió escenarios con la leyenda misma del heavy metal.

Formada en 2014, Zakk Sabbath se distingue por reinterpretar los himnos del metal oscuro con un enfoque fresco pero respetuoso del legado original. Su repertorio incluye clásicos como "Paranoid", "Iron Man" y "War Pigs", combinando la energía visceral de los shows en vivo con la maestría técnica de Wylde y su banda. Conocida por sus conciertos explosivos, la banda ofrece a los fanáticos una experiencia sonora que mezcla heavy metal clásico, riffs poderosos y la voz inconfundible de Wylde, convirtiendo cada presentación en un homenaje memorable al legado de Black Sabbath.

El vínculo entre Zakk Wylde y Ozzy Osbourne atraviesa décadas y se convirtió en uno de los capítulos más emotivos de la historia del metal. Wylde se unió a la banda de Ozzy en 1987 y lo acompañó en momentos decisivos de su carrera, incluido su concierto de despedida "Back to the Beginning" en Birmingham. Zakk Sabbath no es solo un tributo; es una celebración de la música que definió a generaciones. Cada concierto se convierte en un encuentro inolvidable para los fanáticos del metal y del rock pesado, ofreciendo riffs clásicos, energía en vivo y la presencia única de Zakk Wylde.

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