Martín Cirio estrenó documental, habló de la cancelación en redes sociales y apuntó contra famosos

En otra parte de la publicación, manifestó que “finalmente tengo un papel que dice nunca tuve nada que ver con lo que se me acusó, y nunca más nadie me va a poder asociar con la pedofilia porque si lo hacen la justicia caerá con todo su peso. Ahora es el momento de contarles al detalle todo lo que pasó y de lo que nunca pude hablar hasta este momento, en una bella obra teatral llamada MARTIN CIRIO EL DOCUMENTAL”.

Sin embargo, en la cuenta de Twitter de LAM (América, lunes a viernes a las 20) mostraron algunas partes del documental en los que Martín apunta contra varias personas.

Una de las famosas contra las que disparó el creador de contenido, fue Eugenia China Suárez. Aclaró que, aunque nunca fue amigo de la ex Casi Ángeles, sí tenía buena onda con ella y se sorprendió cuando la actriz dejó de seguirlo en las redes, luego de que explotara el escándalo.

"Con la China Suárez no me comí el viaje de que éramos amigos, pero nos teníamos en mejores amigos en Instagram, nos mandábamos algún que otro mensajito y cuando pasó todo esto me dejó de seguir de un saque", contó Cirio.

También apuntó contra Nazarena Vélez, Rocío Guirao Díaz y Lizardo Ponce

Otra de las figuras que La Faraona menciona en su documental es Nazarena Vélez: "Teníamos una re buena relación, yo le conté cosas muy privadas, ella me parecía súper piola. La traje a mis videos, ella no tenía ninguna presencia en las redes sociales".

"Y cuando pasó todo, salió a matarme en la tele, me dejó de seguir. Si vos te llevas muy bien con alguien y tenés un vínculo... ¿lo primero que haces es matarlo públicamente o mandarle un mensaje y preguntarle qué onda?", reflexionó.

"Igual, ella tuvo un muy buen gesto que fue que cuando yo conté quiénes me habían soltado la mano, me mandó un mensaje diciéndome que no se imaginaba que yo estaba pensando en el suicidio. Yo valoré mucho ese mensaje", reconoció.

Sobre Rocío Guirao Díaz, Martín explicó: "Yo era fuerte en redes sociales y gente que venía de medios tradicionales por supuesto que les interesaba tener presencia en las redes".

“Me acuerdo que ella un día me dice por privado: ‘Tenemos que hacer un vivo juntos’. El día que explotó todo esto, me dejó de seguir, me descartó de una. Mientras te pueda usar y sacar provecho, listo...", recordó.

Martín también habló sobre su amigo Lizardo Ponce. Según contó en el streaming, él tenía un vínculo muy cercano con el influencer. “Básicamente era alguien que yo consideraba muy cercano, que se abrió cuando yo más lo necesitaba. Me quedó una sensación muy rara con él”, se sinceró.

Y continuó: “Él estaba en su pico cuando pasó todo esto y a mí me hubiese sirviera muchísimo que él, que tenía tan buena imagen, se siguiera juntando conmigo, que me siguiera mencionando, que no hiciera un silencio”.

“Cuando me cancelaron, mis amigos no me defendieron, se callaron todos eternamente y eso hizo que me costara tanto salir de la cancelación. Porque todos me soltaron la mano. Mis amigos de toda la vida y mi familia estuvieron siempre", sentenció.