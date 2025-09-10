Keira Knightley, Kit Harington, James McAvoy, Simon Pegg y más se unen a la serie de audio libros de "Harry Potter"







Audible y Pottermore Publishing de Rowling anunciaron un casting adicional para el conjunto de más de 200 actores en “Harry Potter: The Full Cast Audio Editions”.

Actores reconocidos se unen la serie de audiolibros de Harry Potter.

Más grandes estrellas prestan sus voces a la adaptación en audiolibro de siete partes de Audible de los libros de Harry Potter de J.K. Rowling. Audible y Pottermore Publishing de Rowling anunciaron un casting adicional para el conjunto de más de 200 actores en “Harry Potter: The Full Cast Audio Editions”.

Entre los que se unen al reparto en varios papeles favoritos de los fans se incluyen: Kit Harington como el profesor Lockhart; Keira Knightley como la profesora Umbridge; Iwan Rheon como el profesor Lupin; Ruth Wilson como Bellatrix Lestrange; Ambika Mod como Nymphadora Tonks; Leo Woodall como Bill Weasley; Simon Pegg como Arthur Weasley; James McAvoy como Ojoloco Moody; Gemma Whelan como la profesora Sprout; y Matt Berry como Sir Cadogan.

En un comunicado, James McAvoy declaró: "Estoy encantado de dar vida al ferozmente decidido Ojoloco Moody en estas dinámicas ediciones de audio de Pottermore y Audible. Es un personaje complejo, que oscila constantemente entre la intensidad de la batalla y momentos inesperados de sabiduría. Capturar su imponente presencia fue increíblemente divertido".

Fecha de lanzamiento de los audiolibros de Harry Potter y el elenco ya anunciado El primer audiolibro, “Harry Potter y la piedra filosofal”, está programado para ser lanzado el 4 de noviembre de 2025, exclusivamente en Audible, y los seis audiolibros restantes en inglés se lanzarán mensualmente en todo el mundo.

El nuevo elenco de voces anunciado se une a Hugh Laurie como Albus Dumbledore, Matthew Macfadyen como Lord Voldemort, Riz Ahmed como el profesor Snape, Michelle Gomez como la profesora McGonagall y Cush Jumbo como el narrador. La semana pasada, Audible y Pottermore anunciaron a Mark Addy como Hagrid, Alex Hassell como Lucius Malfoy, Daniel Mays como Dobby y Sara y Avni Deshmukh como las gemelas Patil.

Los jóvenes actores Frankie Treadaway, Max Lester y Arabella Stanton interpretarán a Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger, respectivamente, en los audiolibros 1 a 3. (Stanton también interpreta a Hermione en la serie de televisión "Harry Potter" de HBO, que actualmente se está produciendo en el Reino Unido). Jaxon Knopf, Rhys Mulligan y Nina Barker-Francis asumirán los mismos papeles (Harry, Ron y Hermione, respectivamente) en los audiolibros 4 a 7. Tras “La piedra filosofal” en noviembre, el calendario de lanzamientos de Audible para el resto de la serie es el siguiente: “Harry Potter y la cámara secreta”, 16 de diciembre de 2025

“Harry Potter y el prisionero de Azkaban”, 13 de enero de 2026

“Harry Potter y el cáliz de fuego”, 10 de febrero de 2026

“Harry Potter y la Orden del Fénix”, 10 de marzo de 2026

“Harry Potter y el príncipe mestizo”, 14 de abril de 2026

“Harry Potter y las Reliquias de la Muerte”, 12 de mayo de 2026. Los títulos se pueden reservar en Audible.