Alejandro Sanz anunció su gira por Argentina en 2026: todos los detalles







Luego de su exitoso paso por México el cantautor español suma nuevas fechas a su gira "¿Y Ahora Qué?".

Serán 3 shows en 2026.

Tras un arranque de gira triunfal en México, donde consiguió el sold out en sus primeras fechas y se encuentra agotando las últimas entradas para el resto del tour que está en marcha, el multipremiado artista español Alejandro Sanz anuncia su visita a la Argentina, como parte de las primeras fechas confirmadas por Latinoamérica para el año próximo.

Así, con el recuerdo aún latente de sus últimos show en nuestro país que reunieron más de 100.000 personas en mayo del 2023, ahora Sanz anuncia su vuelta prevista para el 4 de marzo en el Autódromo de la Ciudad de Rosario, el 6 de marzo en el Campo de Polo de Buenos Aires y el 8 de marzo en Estadio Kempes de la ciudad de Córdoba.

Con el placer eterno de volverlo a ver en vivo, disfrutando de la experiencia inigualable de su talento, en este recorrido, Sanz fusionará sus grandes clásicos con lo más reciente de su repertorio, incluyendo su nuevo trabajo, “¿Y Ahora Qué?”.

En este disco, Alejandro se destaca por la sutileza emocional de “Palmeras en el Jardín”, canción que marcó el inicio de esta nueva etapa, pasando por “Hoy No Me Siento Bien” junto a Grupo Frontera, “El Vino de Tu Boca” junto a Carín León o incluso con Shakira en “Bésame”, su tercer tema juntos que ha alcanzado récords en las listas de éxitos y plataformas digitales de varios países.

El merecido éxito de este trabajo, sumado al increíble arranque de gira en México, que sigue batiendo récords, ha impulsado la siguiente fase del tour, que verá a Alejandro Sanz llevar su espectáculo a algunos de los estadios y arenas más importantes de Latinoamérica. Gira latinoamericana de Alejandro Sanz 2026 13 DE FEBRERO - ARENA MOVISTAR - BOGOTÁ, COLOMBIA

19 DE FEBRERO - ESTADIO OLÍMPICO ATAHUALPA - QUITO, ECUADOR

21 DE FEBRERO - ESTADIO MODELO - GUAYAQUIL, ECUADOR

25 DE FEBRERO - ESTADIO NACIONAL - LIMA, PERÚ

28 DE FEBRERO - ESTADIO BICENTENARIO LA FLORIDA - SANTIAGO, CHILE

4 DE MARZO - AUTÓDROMO DE LA CIUDAD DE ROSARIO - ROSARIO, ARGENTINA

6 DE MARZO - CAMPO DE POLO - BUENOS AIRES, ARGENTINA

8 DE MARZO - ESTADIO KEMPES - CÓRDOBA, ARGENTINA Próximamente más información sobre venta de entradas.

