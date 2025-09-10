El pedido que hizo Cris Morena para volver a los escenarios tras la muerte de su nieta Mila

La productora volvió al ojo público a un mes de la partida de su nieta. En esa línea, reflexionó que tiene muchos proyectos en honor a la menor.

La productora Cris Morena apareció públicamente por primera vez tras la muerte de su nieta Mila Yankelevich en un trágico accidente náutico. En una entrevista, contó cómo fue volver a los escenarios y qué pedido hizo para concretarlo.

Fue en el stream Otro Mundo que la productora contó que “quería acompañar a los chicos de Erreway": " Me costó un poco la decisión, pero no por ello sino porque era enfrentar todo un estadio lleno , maravilloso, en el que estuvimos en febrero".

Respecto a volver a subirse a las tablas después de la partida de su nieta, dijo: “Fue muy emotivo, una decisión difícil porque era la primera vez después de lo que nos sucedió con Mila, que yo aparecía en público“.

Luego, reveló el pedido que hizo: “Lo único que les pedí, por favor, es que no estaba para hacer notas y ni para hablar de otra cosa que no fuera la rebeldía, que para mí es un buen motivo para vivir. Como acto de vida, decir: ‘Bueno, no es lo que el mundo me impone’".

En esa línea, agregó que ella defiende el hecho de tener "un mundo propio". "Es tener esa actitud: Che, tengo cierta rebeldía y me parece como que es un buen adjetivo. Que tengo el corazón rojo al fuego vivo", opinó.

Para los que queda del año y más, reconoce que tiene "muchos proyectos" en honor a su nieta: "El corazón se me puso como abierto, total. Y tenemos un montón de proyectos para OM (Otro mundo), para nosotros, para la vida, nuevas cosas para hacer, pero muy importantes”.

A un mes de la muerte de Mila, la nieta de Cris Morena: qué se sabe hasta ahora del accidente y de la investigación

El pasado 1 de septiembre se cumplió un mes del accidente náutico en Miami que le costó la vida a Mila Yankelevich, nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich.

El hecho aún genera preguntas que no encuentran respuesta. La tragedia involucró a una embarcación a motor que empujaba una barcaza y a un pequeño velero con niños que participaban de un campamento de verano.

A pesar de las pericias y las múltiples declaraciones, todavía no está del todo claro qué falló ese día. Testigos afirman que hubo advertencias desesperadas que no fueron escuchadas, mientras que especialistas en navegación marítima remarcan que vacíos legales en las regulaciones habrían permitido que el operador del remolcador no contara con la licencia necesaria.